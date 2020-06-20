قرقاش: تصريحات عمرو موسى حول تركيا لم تأت من فراغ

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية أن تصريح عمرو موسى حول الخطر الاستراتيجي التركي على العالم العربي لم يأت من فراغ، بل يشخّص تغوّل سياسة أنقرة تجاه محيطها العربي.

وأكد قرقاش عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن تصريح عمرو موسى مهم في توقيته وتسليطه الضوء على التمدد التركي واستغلاله لحالة الضعف التي يمر بها النظام الاقليمي العربي.

وأضاف عبر تغريدة أخرى: "عبر سنوات عززت علاقات الجيرة والاحترام و (تصفير المشاكل) الروابط الاقتصادية والسياسية بين تركيا ومحيطها العربي، وحل، بكل أسف، محلها برنامج توسع وزعامة يرى العالم العربي فضاء استراتيجيا للأحلام التاريخية، سياسة بعيدة عن الحكمة ستورط أنقرة ومصالحها في المرحلة القادمة".

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