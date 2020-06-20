شرطة رأس الخيمة تتابع استعدادات افتتاح جزء من شارع الإمارات العابر

المصدر: رأس الخيمة - البيان

اطلعت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة خلال مشاركتها كلاً من وزارة تطوير البنية التحتية ودائرة الخدمات العامة على اللمسات والاستعدادات الأخيرة لافتتاح الطريق الدائري بالقرب من مستشفى الشيخ خليفة.

وأوضح العميد الدكتور محمد الحميدي مدير عام العمليات المركزية في شرطة رأس الخيمة الذي تواجد في موقع الطريق المقرر افتتاحه، أن هذه الزيارة تأتي بهدف الاطلاع عن قرب على آخر الاستعدادات قبيل افتتاح الشارع والذي سيشكل إضافة نوعية تضاف إلى شبكة الطرق في رأس الخيمة

شهد الاستعدادات العميد أحمد الصم النقبي مدير إدارة المرور والدوريات، والمهندس محمد الشناصي نائب مدير المنطقة الشمالية بوزارة تطوير البنية التحتية، والمهندس خميس الشهياري، والمهندس محمد أحمد قريشي مهندس مدني بدائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، وضباط الهندسة المرورية،.

وأشار إلى أنه تم التأكيد على أهمية تركيب جميع اللوحات المرورية الإرشادية على الشارع المزمع افتتاحه بطول 7 كيلومترات وبعدد 3 مسارب في كل اتجاه قبل افتتاحه أمام حركة المركبات تحقيقاً لمعايير السلامة المرورية في شوارع وطرقات الإمارة.

ولفت إلى أن تنفيذ الشارع المذكور يقوم على أفضل مستويات الجودة والمعايير العالمية التي تعكس اهتمام حكومتنا وقيادتنا الرشيدة في إنشاء طرق حديثة تواكب العصر وتسهم في تعزيز السلامة على الطرق وانسيابية الحركة المرورية بين مختلف إمارات ومدن الدولة والتقليل من نسبة الوفيات والحوادث المرورية وما ينتج عنها من خسائر بشرية ومادية.

وأكد العميد الحميدي أهمية التعاون القائم بين القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة وشركائها الاستراتيجيين من مختلف الوزارات والجهات الحكومية المحلية التي تعمل ضمن منظومة واحدة تهدف إلى دفع مسيرة التقدم والازدهار في ربوع الوطن الغالي وتحقيق الأجندة الوطنية الشاملة والمتكاملة.

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