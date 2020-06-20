توقيع عقد مساطحة لإنشاء واستثمار مشروع واحة جنوب المرفأ

المصدر: وام

أبرمت دائرة البلديات والنقل ممثلةً ببلدية منطقة الظفرة عقد مساطحة مع "مؤسسة الفنر لإدارة العقارات"، لإنشاء واستثمار مشروع واحة جنوب المرفأ (استراحات شاحنات) بمنطقة جنوب المرفأ على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي وذلك لمدة 32 سنة شاملة فترة التطوير ومدتها سنتين.

والمشروع عبارة عن انشاء وادارة وتشغيل واستثمار منطقة استراحة الشاحنات على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي، في الاتجاه من أبوظبي إلى الغويفات، ويتضمن موتيل و ورش عمل لخدمة الشاحنات ومحلات بيع بالتجزئة بالإضافة لمواقف للشاحنات وخدمات.

يهدف المشروع إلى تشجيع الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص وتحقيق متطلبات وحاجات المجتمع وخصوصاً على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي وزيادة احتياجات المنطقة لنشاط التسوق والترفيه بما يتوافق مع التطور الشامل الذي تشهده منطقة الظفرة انطلاقاً من توجيهات ودعم قيادتنا الرشيدة.

كما يهدف أيضاً للترويج لقطاع العقارات من خلال التحفيز وتوفير الامتيازات والتسهيلات لجذب المستثمرين.

ويعتبر المشروع الأول من نوعه على طريق الشيخ خليفة بن زايد الدولي وتقوم بلدية منطقة الظفرة بالتنسيق مع مستثمرين لزيادة عدد الواحات على الطريق لخدمة المسافرين في الاتجاهين.

وتحرص بلدية منطقة الظفرة على المساهمة بفعالية في جهود الارتقاء بالشراكة الاستراتيجية القائمة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، وفي دعم تنفيذ خطط عمل حكومة ابوظبي لتحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.

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