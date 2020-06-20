القمة العالمية للحكومات تستشرف مستقبل النظم الصحية بعد كورونا

المصدر: البيان الإلكتروني

تستشرف القمة العالمية للحكومات مستقبل القطاع الصحي في مرحلة ما بعد جائحة فيروس كورونا المستجد، ضمن منتدى الصحة الرقمي الذي تنظمه عن بعد، بعنوان "كيف ستؤثر جائحة كوفيد-19 على الأنظمة الصحية في العالم"، بعد غد الاثنين (22 يونيو).

يتحدث في المنتدى الدكتور تيدروس أدهانوم غيبرييسوس مدير عام منظمة الصحة العالمية، ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع في دولة الإمارات، وبينت هوي وزير الصحة وخدمات الرعاية في النرويج، ولينا هالينغرين وزيرة الصحة والشؤون الاجتماعية في السويد، والدكتور ديفيد نابارو المبعوث الخاص لمنظمة الصحة العالمية بشأن كوفيد-19.

ويشارك به عدد من وزراء الصحة والمسؤولين الحكوميين والخبراء في الإمارات والعالم.

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