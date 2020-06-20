طرق الشارقة تبدأ غدا المرحلة الأولى لتطوير ميادين الإمارة

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تحويل حركة السير والمرور بميدان الشيخ ماجد بن صقر القاسمي بدءا من يوم غد بدون إغلاق كامل للميدان إيذاناً ببدء تنفيذ خطتها الاستراتيجية الهادفة لتطوير ميادين الإمارة وتحويلها لتقاطعات محكومة بإشارات ضوئية دائمة كأحد الحلول المتكاملة التي تعتمد عليها الهيئة للحد من مشكلات الاختناقات المرورية وتحقيق رؤيتها في توفير طريق آمن وانسيابي الحركة.

وأشار المهندس يوسف صالح السويجي رئيس الهيئة عن بدء تنفيذ خطة الهيئة التطويرية التي تشمل في هذه المرحلة تطوير ميداني الشيخ ماجد بن صقر القاسمي والشيخ محمد بن سلطان القاسمي وتحويلهما لتقاطعين.

وذلك بتكلفة 103 ملايين درهم بدعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الخاصة بتحسين جودة البنية التحتية بالإمارة وإدخال التحسينات عليها بصفة مستمرة، لا سيما أن سموه يولي البنية التحتية اهتماماً كبيراً لما لها من دور في تعزيز مكانة الإمارة الاقتصادية والاستثمارية والسياحية محلياً وعالمياً.

من جانبها قالت المهندسة فاطمة الكتبي مدير إدارة مشاريع الطرق في الهيئة إن أعمال تطوير ميدان الشيخ محمد بن سلطان القاسمي تشمل إزالة وإعادة إنشاء كل من منطقة الميدان والطرق المؤدية له من الاتجاهات الأربعة وذلك بواقع 800 متر لشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي و700 متر لشارع المرقاب لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع وتوزيع الحركة بصورة مثلى عند منطقة التقاطع ثم توسعة الطرق عند منطقة التقاطع لتصبح من ثلاث حارات في الأغلب أو حارتين لمواصلة السير في نفس الاتجاه بالإضافة لحارتين لمواصلة السير في اتجاه اليسار وكذلك حركة الالتفاف.

أما أعمال تطوير ميدان الشيخ ماجد بن صقر القاسمي الذي يتوسط أربع مناطق سكنية هي "العزرة والغافية والفلج والجزات"، ويربط بين منطقة المدارس وباقي مخارج المنطقة المؤدية إلى عدد من المناطق الحيوية في المدينة فتشمل إعادة إزالة وإنشاء الميدان والطرق المؤدية له أيضا بواقع 1,1كيلومتر لشارع الشيخ محمد بن سلطان القاسمي الذي يتوسط مناطق "النخيلات والمرقاب والقادسية وشرقان" و1,8 كيلو متر لشارع ماجد بن صقر القاسمي لزيادة السعة الاستيعابية للتقاطع وتوزيع الحركة بصورة مثلى عند منطقة التقاطع ثم توسعة الطرق عند منطقة التقاطع لتصبح من ثلاث حارات لمواصلة السير في نفس الاتجاه.

بالإضافة لحارتين لمواصلة السير في اتجاه اليسار وكذلك حركة الالتفاف أيضاً يشتمل المشروع على تعديل مسارات أو حماية خطوط الخدمات المتعارضة بالإضافة لأعمال الخدمات التطويرية المصاحبة.

وأكدت الكتبي أنه حفاظاً على الحركة المرورية وسلامة مستخدمي الطريق والحد من الاختناقات المرورية سيتم تحويل حركة السير بدءًا من يوم غد كمرحلة أولى للأعمال بميدان الشيخ ماجد بن صقر القاسمي دون إغلاق الميدان بشكل كامل مع إعطاء الأولوية لحركة المرور الرئيسية عند منطقة الميدان لمواصلة السير طوال فترة الأعمال.

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