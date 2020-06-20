طرق دبي تنجز محطة إيواء حافلات في القوز تتسع لـ 273 حافلة

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن معالـي مطر محمد الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين فـي هيئة الطرق والمواصلات، إنجاز محطة إيواء الحافلات في منطقة القوز التي تعتبر أحدث محطات إيواء الحافلات التي تخدم حركة الحافلات اليومية.

وبذلك تنضم إلى محطات إيواء الحافلات في مناطق جبل علي والخوانيج والروية والعوير والقصيص، وتخدم المحطة الجديدة 24 خطاً لحركة الحافلات اليومية تغطي عدداً من المناطق الحيوية في إمارة دبـي.

جاء ذلك خلال تفقده المحطة للوقوف على جاهزيتها للتشغيل، حيث باشر الموظفون والمهندسون والفنيون والسائقون عملهم في مختلف مواقع المحطة.

واستمع معاليه لشرح عن مكونات المحطة التي تشتمل على مبنى سكني للسائقين مؤلف من 102 غرفة، يتسع لـ 368 شخصاً، وصالة طعام تتسع لـ 120 فرداً، وعيادة طبية، واستراحة داخلية، وساحة مفتوحة، وصالة ألعاب رياضية.

كما تشتمل على ورشة صيانة متكاملة تضم 18 حارة للصيانة الكهربائية والميكانيكية والتكييف وتغيير الزيت والاطارات، وتضم رافعتين هيدروليكيتين، ومنطقة اختبار الفرامل، ومنطقة للدهان، وزودت الورشة بأبواب اوتوماتيكية عازلة للأتربة والمياه.

كما تتضمن المحطة منطقة غسيل للحافلات بحارتين للغسيل الآلي، وحارة واحدة للغسيل اليدوي، مزودة جميعها بنظام آلي لتنقية ناتج مياه الغسيل لإعادة استخدامه مرة أخرى، كما تشتمل المحطة على مواقف تتسع لـ 273 حافلة، إلى جانب مكاتب للموظفين والفنيين.

وقال معالي مطر الطاير إن انشاء المحطة يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير البنية التحتية لنظام النقل الجماعي، بُغية تشجيع السكان على استخدام وسائل النقل الجماعية في تنقلاتهم اليومية، وتعزيز التكامل بين مختلف وسائل المواصلات، وخفض التكاليف التشغيلية لخدمة الحافلات، وكذلك تلبية متطلبات خدمة حافلات المواصلات العامة لمعرض إكسبو 2020، وتحقيق تنقل آمن وسهل لزوار المعرض وفعالياته.

وأشاد الطاير بمرافق وتجهيزات المحطة التي زودت بأحدث الأجهزة والمعدات الفنية ليتم استخدامها في تنفيذ كافة أعمال الصيانة والتصليح الكهربائي والميكانيكي وأحدث أجهزة القياس والفحص، بالإضافة إلى مخازن ومستودعات لقطع الغيار، ومكاتب للموظفين والفنيين العاملين فيها.

وأكد أن ورش صيانة الحافلات التابعة للهيئة تعمل وفقً لأعلى معايير السلامة العالمية عبر صالات مجهزة بأحدث المعدات.

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