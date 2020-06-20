الطقس المتوقع على الإمارات خلال الخمسة أيام المقبلة

المصدر: البيان الإلكتروني

السبت:

الطقس: رطب صباحاً خاصة شمالاً مع احتمال تشكل ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 40 كم/س.

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الأحد:

الطقس: رطب صباحاً خاصة شمالاً مع فرصة تشكل ضباب او ضباب خفيف – صحو إلى غائم جزئياً أحيانا وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر.

الرياح: جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتكون سرعتها من 18 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: متوسط الموج يصبح مضطرب غرباً ليلاً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط الموج في بحر عمان.

الإثنين:

الطقس: مغبر إلى غائم جزئياً أحياناً خاصة شرقاً - تميل درجات الحرارة للانخفاض خاصة غرباً.

الرياح: شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، مثيرة ومحملة بالغبار والأتربة، وتكون سرعتها من 22 إلى 32 تصل إلى 50 كم/س.

البحر: مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي ومتوسط الموج في بحر عمان.

الثلاثاء:

الطقس: صحو إلى غائم جزئياً خاصة شرقاً ومغبر أحيانا نهاراً خاصة غرباً.

الرياح: غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، مثيرة للغبار والأتربة نهاراً، وتكون سرعتها من 20 إلى 30 تصل إلى 42 كم/س.

البحر: مضطرب يصبح متوسط إلى خفيف الموج مساءً في الخليج العربي وخفيف إلى متوسط في بحر عمان.

الأربعاء :

الطقس: فرصة ضباب أو ضباب خفيف صباحاً على بعض المناطق الداخلية والساحلية – صحو إلى غائم جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً قد تكون ركامية بعد الظهر – ارتفاع في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، سرعتها من 18 إلى 28 تصل إلى 38 كم/س

البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

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