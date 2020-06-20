محمد بن زايد يهنئ محمد السادس بنجاح العملية الجراحية

المصدر: أبوظبي- وام

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، أمس، اتصالاً هاتفياً بأخيه الملك محمد السادس عاهل المملكة المغربية الشقيقة، أعرب خلاله عن خالص تهانيه بنجاح العملية الجراحية التي أجريت له، سائلاً المولى تعالى أن يمن عليه بالشفاء العاجل وأن يديم عليه الصحة والسعادة والعمر المديد.

ونقل سموه خلال الاتصال، تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، إلى ملك المغرب وتمنياته له تمام الصحة والسلامة.

وأعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، عن بالغ سعادته بنجاح العملية الجراحية التي أجريت لأخيه الملك محمد السادس وتمنياته أن يسدد الله تعالى خطاه نحو الاستمرار في قيادته الحكيمة للمملكة المغربية الشقيقة لتحقيق مزيد من الازدهار والتقدم والرخاء لشعبها الشقيق.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوينة عبر حسابه في «تويتر» أمس: «هنأت أخي الملك محمد السادس خلال اتصال هاتفي بنجاح العملية الجراحية التي أجراها.. ونقلت إليه تحيات رئيس الدولة وتمنياته له الشفاء.. نسأل الله تعالى أن يديم عليه موفور الصحة والسعادة والعمر المديد وللمملكة المغربية وشعبها الشقيق مزيداً من التقدم والازدهار».

من جانبه أعرب ملك المغرب عن شكره وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية صادقة، متمنياً له الصحة والسعادة ولدولة الإمارات وشعبها مزيداً من التقدّم والرفعة.

علاقات

من جهة ثانية، تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أمس اتصالاً هاتفياً من الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد سموه خلال الاتصال موقف دولة الإمارات الثابت في دعم جمهورية السودان الشقيقة خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها، معرباً عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح وصولاً إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى التنمية والاستقرار.

وتبادل سموه ورئيس وزراء السودان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك إضافة إلى مستجدات انتشار «فيروس كورونا» وسبل مواجهته واحتواء آثاره.

وأكد الجانبان - خلال الاتصال - أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.

وشكر رئيس وزراء السودان دولة الإمارات لمساعدتها بلاده في مواجهة «فيروس كورونا» ووقوفها إلى جانبها خلال الظروف التي مرت بها في الفترة الماضية، مؤكداً عمق العلاقات الإماراتية - السودانية والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.

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