نتعامل مع المخلفات الطبية وفق أفضل الممارسات العالمية

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد محمد الحمادي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، لـ «البيان»، أن كمية النفايات الطبية المولدة للعام الماضي بلغ 1900 طن، متوقعاً ارتفاع تلك المعدلات خلال النصف الأول من العام الجاري نتيجة لالتزام أفراد المجتمع بالإجراءات الصحية في استخدام عبوات المعقمات والقفازات والكمامات.

وأكد أن مؤسسة إدارة المخلفات تتبع أفضل الإجراءات المتبعة في الدولة للتخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ومخلفات فحص المختبرات، وخصوصاً الفحوصات المخصصة لفحص فيروس «كورونا» المستجد، وذلك عن طريق تقنية الحرق مع مراعاة أفضل الممارسات البيئية والمعايير البيئية لهذه العملية، حيث يتم جمع المخلفات بصورة دورية طبقاً للخطط الموضوعة.

والتي تضمنت عقوداً موثقة ومعتمدة بين مؤسسة إدارة المخلفات والمستشفيات العامة والخاصة والعيادات ومراكز الفحص المعتمدة. وأشار إلى أن برنامج جمع النفايات يتضمن وضع هذه المخلفات بأكياس صفراء اللون مخصصة لهذه العملية وإحكام إغلاقها ونقلها بمركبات مخصصة للنفايات الطبية فقط، وحفظها في مكان خاص مغلق ومعزول ليتم التخلص منها بشكل آمن.

وذكر أن مرحلة انتشار فيروس «كورونا» المستجد ساهمت في تسريع وتيرة الأعمال والتحول الإلكتروني لمختلف مؤسسات الدائرة الـ 4، حيث تم توفير كافة الخدمات عبر منصة «أم راك» الذكية، وجرى توفير قنوات للدفع الإلكتروني وأرقام تواصل عبر تطبيق «واتساب» خاصة بمعاملات وخدمات المؤسسات التنفيذية للدائرة لضمان سير الأداء وإنجاز المعاملات في سلاسة ودون انقطاع.

وأفاد بأن حجم النفايات البلدية التي تم جمعتها مؤسسة إدارة المخلفات «إحدى مؤسسات الدائرة» منذ بداية العام، تتراوح بين 650 إلى 700 طن يومياً من كافة مناطق رأس الخيمة، لافتاً إلى أن حجم النفايات التي تم جمعها خلال شهر رمضان الماضي انخفضت بنسبة 10% مقارنة بشهر رمضان من العام 2019، وذلك نتيجة لارتفاع الوعي المجتمعي بثقافة الحفاظ على المواد الغذائية.

وأضاف: تقدر كمية النفايات الإلكترونية بـ 14 طناً، والتي يتم جمعها وفق برنامج منفصل داخل مصنع الفرز بهدف إعادة التدوير أو عن طريق الطلبات المقدمة عبر خدماتنا الإلكترونية.

توليد الطاقة

وقال الحمادي: تقوم دائرة الخدمات ممثلة في مؤسسة إدارة المخلفات حالياً بالعمل على عدد من المشاريع بالتعاون مع بعض الشركات العالمية المحلية لتوليد الطاقة النظيفة، عن طريق استخراج غاز المطامر، أو الخلايا الشمسية أو معالجة النفايات لتقنية الحرق وإعادة استخدام الحرارة الناتجة لتوليد الطاقة.

وأضاف: أطلقت المؤسسة مبادرة «الفنادق الخضراء» خلال عام 2019 بالتعاون مع هيئة السياحة في رأس الخيمة، بهدف تحويل النفايات من عبء بيئي إلى مورد اقتصادي من خلال إعادة تدويرها أو تحويلها إلى مصدر للطاقة.

وذلك من خلال معالجة 75% من إجمالي مخلفات القطاع الفندقي بحلول عام 2021، لتحقيق الاستدامة في إمارة رأس الخيمة تماشياً مع أهداف الأجندة الوطنية لعام 2071، وبهدف تشجيع السياحة البيئية وتحقيق الاستدامة بنسبة 100% في قطاع الضيافة.

إعادة التدوير

وأكد الحمادي أن مراكز معالجة بقايا الطعام استقبلت 67 طناً منذ بداية العام الجاري وتركز برامج التوعية البيئية على أهمية إعادة التدوير وإعادة الاستخدام ومعالجة فضلات الطعام والضرر المترتب على البيئة وضرورة فصل النفايات من المصدر بهدف خفض نسبة النفايات المولدة، من منطلق المسؤولية الاجتماعية المشتركة للحفاظ على البيئة.

حيث تم إنشاء مركزين لمعالجة فضلات الطعام وتحويلها إلى سماد في منطقة خزام، وسوق النخيل، ليرتفع عدد مراكز المعالجة إلى 5 مراكز، لتحقيق أهداف البيئة المستدامة ورؤية الأجندة الوطنية لعام 2071.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز