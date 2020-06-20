800 مراجع يومياً لعيادات السكري في مستشفى الجامعة بالشارقة

المصدر: (الشارقة – عصام الدين عوض)

أكد البروفيسور صلاح أبو سنانة استشاري السكري والهرمونات ورئيس قسم السكري بالمستشفى الجامعي بالشارقة وأستاذ بجامعة الشارقة في تصريح لـ ( البيان ) أن هناك 5 عيادات للسكري بالمستشفى، منها عيادتان للبالغين وعيادة للأقل من 14 عاما، وعيادتان لممرضات السكري، كما انه قبل جائحة كورونا كان يراجع العيادات ما بين 1200 – 1400 مراجع يوميا من خلال أخذ مواعيد مسبقة.

وبعد عيد الفطر أصبح عدد الحالات التي تراجع ما بين 700 – 800 حالة، لافتاً إلى أن مرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة من أكثر المرضى الذين يتأثرون بفيروس كورونا، كما كافة أدوية السمنة لا تؤثر على مرضى كورونا، فهي آمنة بنسبة 100 % وكذلك الإبر، فبإمكانه الاستمرار في أخذها دون أي مضاعفات.

وأضاف أبو سنانه أنه في بداية الأمر هناك عزوف من مباشرة المرضى لعيادات السكري بالمستشفى – خصوصا – أولئك الذين لديهم مواعيد، فخلال تلك الفترة تم التواصل مع المرضى عبر( الزوم ) لتقديم الاستشارات، فمرضى السكري وأصحاب الأمراض المزمنة هم الأكثر عرضة لمضاعفات فيروس كورونا، لذلك يتم تقديم الاستشارات لهم وتوصيل الأدوية إلى منازلهم، كما أن أولئك المرضى كانوا يتابعون العيادات في الشهر مرتين أو ثلاث مرات قبل الجائحة، فتم تفادي الأزمة بالتواصل عبر الهاتف الذكي والزوم، مبيناً أنه بعد العيد تغير الوضع بالكامل .

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