تصميم أول حديقة تعليمية تضم 68 نوعاً نباتياً محلياً

المصدر: العين – داوود محمد

كشفت بلدية العين خلال تقريرها ربع السنوي، عن إنجاز عدد من المشاريع خلال الربع الأول من هذا العام لتطوير البنية التحتية للخدمات والمرافق العامة والحدائق، وأعلن قطاع وسط المدينة أنه بصدد تنفيذ مشروع أول حديقة نباتية تعليمية، تضم أكثر من 68 نوعاً من النباتات المحلية مختلفة الأشكال والاستخدامات من خلال تصاميم هندسية مستوحاة من البيئة التعليمية في منطقة ممشى عشارج.

كونه الممشى الأكثر حيوية ويشهد زحاماً كبيراً من خلال عدد كبير من مرتادي الممشى لممارسة رياضة المشي، ما يضفي على المكان مسحة جمالية متميزة إضافة إلى أن المشروع يساهم في تعريف الطلبة بشكل غير مباشر بالنباتات والزهور المحلية.

وأبرز التقرير الانتهاء من تنفيذ مشاريع المماشي في وسط المدينة، إضافة للواحات ومنطقة المبزرة الخضراء، حيث تعد منطقة المبزرة الخضراء متنزهاً بيئياً تم إنشاؤه ليكون محمية طبيعية للزوار، يمتد على مساحة 3,268,872 متراً مربعاً، بين ارتفاعات جبل حفيت ومنخفضاته، حيث لم يتم التدخل بالطبيعة البيئية للموقع، عدا زراعة مغطيات تربة على مساحة 704,075 متراً مربعاً لإضافة لمسة خضراء إلى المكان، كما تم حفر 8 من الآبار الحارة ذات الطبيعة العلاجية في الموقع، والتي تغذي 4 مسابح تم إنشاؤها لخدمة المرتادين، بجانب إنشاء بحيرة صناعية على مساحة 48,000 متر مربع وبارتفاع 4,5 أمتار، علماً بأن مياه البحيرة ناتجة من تجمع مياه الآبار التي تجري خلال مسارات تصل إلى مسافة 2700 متر.

ولا يتم إضافة أي مياه خارجية إليها، وقد نمت أنواع مختلفة من النباتات المحلية حول روافد البحيرة، وتمت إضافة أسماك البلطي النهرية في البحيرة بأوامر من المغفور له، بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه في بداية إنشاء الموقع وقد تكاثرت وتضاعف حجمها طبقاً لطبيعة المكان، حيث إن الغذاء متوافر وعمليات الصيد في الموقع ممنوعة فقد استقرت أنواع مختلفة من الطيور وتكاثرت الأسماك في الموقع على طبيعتها.

ويجرى العمل على تطوير الإضاءة حول بحيرة المبزرة وتوفير مناطق ألعاب إضافية لخدمة الجمهور كما أعلن قطاع وسط المدينة أنه بصدد تنفيذ مشروع أول حديقة نباتية تعليمية، تضم أكثر من 68 نوعاً من النباتات المحلية مختلفة الأشكال والاستخدامات من خلال تصاميم هندسية مستوحاة من البيئة التعليمية في منطقة ممشى عشارج، كونه الممشى الأكثر حيوية ويشهد زحاماً كبيراً .

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