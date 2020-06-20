«الإمارات لمتلازمة داون» تفتح التسجيل للعام الجديد

المصدر: دبي ــ أحمد يحيى

كشفت الدكتورة منال جعرور رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات لمتلازمة داون لــ «البيان»، عن فتح باب التسجيل في خدمات مركز التطوير للعام الدراسي المقبل، لافتة إلى أن الجمعية تعكف حالياً على تحليل ودراسة نتائج الاستبيان الخاص بالتعلم عن بعد وأثر الحجر الصحي على ذوي متلازمة داون وأسرهم، بهدف الحصول على التغذية الراجعة والاستفادة في تطوير ووضع خطط التحسين المستقبلية المناسبة.

وأضافت أنه تم اختتام العام الدراسي 2019/‏‏‏‏2020، وذلك بعد نحو ثلاثة أشهر من البدء ببرنامج التعلم عن بعد، آملة أن يتم فتح جميع المؤسسات التعليمية والمراكز لاستقبال الطلبة مجدداً، ليتاح لهم تلقي الخدمات المباشرة، مبينة أنهم مستعدون لاستقبال المستفيدين في ضوء المستجدات الصحية التي تتماشى مع أي قرارات تتخذها الدولة بهذا الشأن، وفقاً للمستجدات الصحية وتبعاً للإجراءات الاحترازية المتخذة، و أنهم حريصون على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية الموظفين والمستفيدين والمتعاملين مع الجمعية.

وقالت: إن برنامج التعلم عن بعد، أسهم في استمرار تقديم الخدمات التعليمية والتأهيلية وترسيخ العلاقة الإيجابية بين الجمعية وأولياء الأمور والتأكد من تقديم الخدمات وفق الظروف التي فرضتها الإجراءات الاحترازية في ظل جائحة كورونا، وأنه تم خلال فترة الحجر تقديم جلسات مباشرة للمستفيدين عبر التطبيقات المتوفرة والتي أسهمت في تعزيز عملية التواصل المباشر وأتاحت تفاعلاً واستجابة وتحقيقاً للأهداف الموضوعة.

خطط

وأوضحت أن الجمعية طبقت كافة الخطط التعليمية والتي شملت أوراق العمل والفيديوهات التوضيحية والنمذجة والأمثلة التطبيقية، والتي أسهمت في تيسير وتسهيل تطبيق أهداف الخطط التربوية والعلاجية من قبل أولياء الأمور، والتي روعي فيها المرونة الكبيرة في التعامل مع الأهل ومراعاة ظروفهم.

حيث كان يتم تقديم خدمات على مدار الساعة بالإضافة إلى جلسات مسائية للأهل الذين اضطرتهم الظروف للخروج والعمل أثناء الحجر، فضلاً عن تقديم الدعم النفسي للأسر خلال هذه الفترة، خاصة أن هذا يعتبر جزءاً أصيلاً من عملهم.

دعم

وذكرت أن المختصين أسهموا في تقديم الدعم لأبنائنا في الظرف الذي لم يعتادوا فيه على البقاء لفترات طويلة دون الخروج والالتحاق بالتدريبات الرياضية المنتظمة التي اعتادوا عليها في الفترات السابقة، حيث تم طرح العديد من الأنشطة والمهام والمسابقات.

واتخذت الجمعية كافة الإجراءات الاحترازية من خلال تعقيم مقر الجمعية والمتابعة المستمرة اليومية للحفاظ على بيئة نظيفة ومعقمة والحرص على التهوية المستمرة للمبنى.

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