محمد بن زايد يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء السودان

المصدر: وام

تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم اتصالا هاتفيا من معالي الدكتور عبدالله حمدوك رئيس وزراء جمهورية السودان الشقيقة، جرى خلاله بحث العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد سموه خلال الاتصال موقف دولة الإمارات العربية المتحدة الثابت في دعم جمهورية السودان الشقيقة خلال المرحلة الانتقالية المهمة التي تمر بها، معربا عن تمنياته لهذه المرحلة بإنجاز استحقاقاتها بنجاح وصولا إلى تحقيق تطلعات الشعب السوداني إلى التنمية والاستقرار.

وتبادل سموه ورئيس وزراء السودان وجهات النظر حول العديد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، إضافة الى مستجدات انتشار " فيروس كورونا " وسبل مواجهته واحتواء آثاره.

وأكد الجانبان - خلال الاتصال - أهمية العمل من أجل تعزيز السلام والأمن الإقليميين، والتعامل مع الخلافات والنزاعات من خلال الحوار والطرق السلمية.

وشكر رئيس وزراء السودان دولة الإمارات لمساعدتها بلاده في مواجهة " فيروس كورونا " ووقوفها إلى جانبها خلال الظروف التي مرت بها في الفترة الماضية، مؤكدا عمق العلاقات الإماراتية - السودانية والروابط الوثيقة التي تجمع شعبي البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز