"دفاع مدني عجمان" يبتكر بوابة للتعقيم الذاتي ضد كورونا

المصدر: وام

نجح الدفاع المدني بعجمان في ابتكار بوابات للتعقيم الذاتي للإدارة العامة للدفاع والمراكز التابعة لها.

وأعلنت إدارة المراكز بالدفاع المدني أن إطفائييها نجحوا في ابتكار جهازهم الخاص للوقاية من فيرس كورونا حيث تعمل بوابات التعقيم الذاتي المتطورة على تعقيم الأشخاص بالرذاذ المطهر بمنصة قابلة للتحريك.

ويمر عبر البوابات كل من يدخل إلى مبنى المراكز الخاص بالإطفائيين لمباشرة أعمالهم اليومية فيما يتم تعقيم البوابات بشكل دوري عقب استعمالها.

وقال العميد عبدالعزيز علي الشامسي المدير العام للإدارة العامة للدفاع المدني إن هذا الابتكار يأتي استكمالاً للإجراءات الوقائية والاحترازية التي فعلتها الإدارة.

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