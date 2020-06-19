مراكز اللياقة البدنية تقدم خدماتها بكامل قدرتها الاستيعابية في دبي

المصدر: دبي – وائل نعيم

حدثت بلدية دبي الإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها لمرحلة إعادة فتح مراكز اللياقة البدنية، وتم السماح لكافة مراكز اللياقة البدنية وكمال الاجسام بتقديم خدماتها بكامل قدرتها الاستيعابية بنسبة 100% مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي واتباع الأدلة والارشادات المتعلقة بالنظافة والتعقيم.



وأصدرت البلدية تعميما بهذا الشأن تضمن 34 إجراء احترازياً ملزماً بدءاً من 18 الشهر الجاري من أبرزها: عدم السماح بتقديم خدمة التدليك والاسترخاء في مركز اللياقة البدنية، واغلاق مناطق الساونا والبخار والجاكوزي، وعدم السماح بتنظيم او ممارسة الفعاليات والبطولات في مراكز اللياقة البدنية، بينما تم السماح بالتدريب الجماعي مع مراعاة الالتزام التام بقواعد التباعد الجسدي 2.5 متر، ويسمح لمدرب واحد بتدريب شخصين فقط من مرتادي المركز بشرط الالتزام بالتباعد الاجتماعي2.5 متر.

كما تم السماح باستخدام ادوات مثل الكرات الطبية وجميع معدات رفع الاثقال، الخ.. بطريقة مجدولة، كذلك السماح باستخدام مرافق الاستحمام وخزائن الملابس وغرف تغيير الملابس شريطة إجراء التنظيف والتعقيم بعد كل استخدام أو مرة واحدة على الاقل كل ساعة مع ضرورة المحافظة على مبادئ التباعد الاجتماعي في جميع الاوقات في هذه المرافق، حيث يتوجب اغلاقها إذا تعذر على المشغلين تطبيق كافة الاجراءات المطلوبة.

تعليمات

وشددت البلدية على دورية التنظيف والتطهير طوال فترة إعادة التشغيل والتركيز على جميع المرافق، وقياس درجة حرارة الموظفين بشكل دوري خلال اليوم وللزبائن قبل الدخول ومنع دخول الزبون إذا كانت درجة حرارته أكثر من 37.5 درجة مئوية.

وبحسب الإجراءات الاحترازية يتوجب على جميع الموظفين والزبائن ارتداء الكمامات وعدم السماح بدخول الزبائن دون ارتدائها، ويتوجب على الزبائن ارتداء الكمامات طوال الوقت واثناء ممارسة الرياضات الخفيفة أو متوسطة النشاط والسماح بخفضها أو ازالتها في حال ممارسة التمارين الرياضية الشاقة.

ويجب إلغاء منطقة الانتظار، والالتزام بالتباعد الاجتماعي بترك مسافة 2 متر بين الاشخاص. كذلك ترك مسافة 2 متر بين كل جهاز وذلك بإزالة بعض الاجهزة أو وضع علامة عدم الاستخدام عليها، ووضع ملصقات لازمة لتطبيق وتنظيم المسافات الامنة للتباعد الجسدي 2 متر، إلى جانب اضافة حواجز لفصل مناطق التدريب عن بعضها وفي منطقة الاستقبال بين موظف الاستقبال والزبون.

تطهير يومي

ومن بين الاجراءات الاحترازية عمل تطهير شامل لمرافق المؤسسة يوميا بعد ساعات العمل وبعد كل استخدام، وتنظيف وتعقيم مرافق التمرين الخارجية قبل وبعد البدء بالرياضة مثل الملاعب والمسارات وغيرها، كذلك توفير معقمات الايدي في كافة مرافق مركز اللياقة البدنية وتوفير ادوات لتعقيم الاجهزة قبل وبعد كل استخدام، وتوفير حاوية للنفايات الطبية للتخلص من الكمامات والقفازات المستخدمة، ويتوجب على الزبائن احضار ادواتهم ومعداتهم الخاصة بهم مثل فراش اليوغا الفوط الخ..

كذلك الالتزام بساعات العمل المحددة للتشغيل وحسب التعليمات الصادرة بهذا الخصوص، والالتزام بتعقيم شامل للمؤسسة قبل الفتح من قبل شركة معتمدة من بلدية دبي مع توفير شهادة التعقيم، وتحديد موقع للعزل للاستخدام في الحالات الطارئة وتدريب الموظفين على الية الاستجابة.

متابعة

وأوضحت بلدية دبي أن هذه الاجراءات سارية المفعول حتى اشعار اخر وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الاجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.

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