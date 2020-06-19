18 إجراء احترازياً ملزماً لمزودي خدمة الصالون المنزلي بدبي

المصدر: دبي- وائل نعيم

وضعت بلدية دبي 18 اجراء احترازياً ملزماً لمزودي خدمة الصالون المنزلي يجب اتباعها من أبرزها: استخدام الفوط والمناشف احادية الاستخدام، واستعمال الادوات ذات الاستخدام الواحد، وعدم ارسال الموظفين الذين تزيد اعمارهم عن 60 عاما أو اي شخص يعاني من امراض مزمنة أو الذين يعانون من نقص المناعة إلى خدمة الرعاية المنزلية، والالتزام بجميع الإجراءات المنصوص عليها من قبل هيئة الصحة بدبي وبلدية دبي قبل التعامل مع الزبائن.

وأوضحت البلدية في تعميم صادر بهذا الشأن أنه يجب تكثيف التنظيف والتطهير لكل المرافق المستخدمة اثناء تأدية الخدمة من أدوات وأجهزة ومواد مستخدمة ونظافة شخصية وتعقيم ملابس وحقائب الادوات لمزود الخدمة قبل الدخول، وترك الاحذية خارج المنزل واستخدام الاحذية ذات الاستخدام الواحد داخل المنزل، إضافة إلى تطهير وتنظيف منطقة الخدمة قبل وبعد تأدية الخدمة.

كما يجب توفير معقمات الايدي واستخدامها من قبل الموظفين بشكل دوري بعد وقبل كل خدمة مع تشجيع الزبائن باستخدامها أو غسيل اليدين بالماء والصابون، وضرورة ارتداء الموظفين كمام الوجه وواقي الوجه والقفاز والزي المناسب عند تقديم الخدمة بينما يرتدي المتعامل كمام الوجه فقط.

مكان منفصل

وأشارت بلدية دبي إلى أنه يتوجب اختيار مكان ذي مدخل منفصل عن باقي مرافق المنزل، وقياس درجة حرارة الموظفين والزبائن قبل الدخول وبدء العمل.

كما يجب عدم تواجد اشخاص آخرين بمنطقة تأدية الخدمة غير مزود الخدمة والزبون، والتخلص السليم من النفايات وذلك بتوفير الاكياس المخصصة لجمع النفايات الخطرة، ويتوجب على مقدمي الخدمة الرجوع إلى موقع البلدية الرسمي واختيار شركة تعقيم معتمدة للتنظيف والتطهير وتعقيم المعدات التي يتم استخدامها اثناء الجلسات وذلك من خلال رابط التواصل عبر غرفة العمليات التابعة لبلدية دبي على الرقم 8004006.

ويفضل استخدام الزبائن أدوات/معدات العناية الشخصية الخاصة بهم واللازمة لتلقي الخدمة إن أمكن لتقليل التلامس مع الادوات والمعدات الخارجية، واتباع جميع التدابير والأدلة والارشادات الخاصة بالصحة والسلامة في مساكن الموظفين ووسائط النقل بما يتماشى مع الادلة الارشادية الموضوعة من قبل بلدية دبي.

وبحسب التعميم يتوجب على الموظفين التحقق من درجة حرارة الزبون والاستفسار منه عن وجود أية اعراض لديه قبل بدء الجلسة ويحق لهم انهاء الجلسة والمغادرة على الفور في حال ظهور اعراض تنفسية على الزبون، ويتوجب على الموظفين عدم تناول أي طعام أو شراب يقدمه العميل كما يجب الحد من التعامل مع الآخرين في المنزل وألا يتحرك الموظفون داخل المبنى إلا للضرورة.

ويتوجب على الزبائن إجراء فحص درجة الحرارة للموظفين قبل بدء الجلسة وإذا كانت أكثر من 37.5 درجة مئوية أو ظهر عليهم اعراض اثناء الجلسة عندها يحق للزبائن قطع الجلسة ومطالبتهم بالمغادرة على الفور، ويجب تشجيع الدفع عبر قنوات الدفع الذكية "البطاقات او عبر الانترنت" والوسائل الاخرى ذات الصلة.

وأوضحت بلدية دبي أن هذه الاجراءات سارية حتى اشعار اخر وسيتم متابعتها من خلال التفتيش للتأكد من الالتزام بها واتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات غير الملتزمة وفقا للضوابط المعمول بها.



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