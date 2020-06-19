الإمارات بقيادة خليفة مستمرة في تعزيز قدراتها بقطاع الطاقة

المصدر: الرويس ـ وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن الإمارات، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مستمرة في تعزيز قدراتها وتطويرها في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى منشآت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، في الرويس، والتي اطلع خلالها على التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للتكرير والبتروكيماويات وخططها ومشاريعها لتعزيز العائد الاقتصادي والربحية في هذا القطاع.

وأشاد سموه خلال جولته في مرافق مجمع الرويس بالكوادر الإماراتية العاملة والتزامها باستمرارية الأعمال خلال الظروف الاستثنائية لجائحة «كوفيد 19».

وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد أن صناعة النفط والغاز في الإمارات حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته، مشيراً إلى أن الإمارات ماضية في تنفيذ المشاريع المستقبلية النوعية المتميزة والطموحة لتطوير صناعة قطاع الطاقة وفق أعلى المواصفات العالمية.

سموه يتفقد سير الأعمال ومبادرات التطوير في منشآت «أدنوك» بالرويس

ولي عهد أبوظبي:

» نقدّر الجهود الاستثنائية للكوادر الإماراتية في ضمان استمرارية أعمال الإنتاج بقطاع النفط والغاز

» صناعة النفط والغاز في الإمارات حققت قفزات نوعية مهمة في مسيرة تطوير القطاع

» استراتيجية «أدنوك» في تطوير الرويس تسهم بتعزيز نمو الاقتصاد وتؤمن رفاه سكان المنطقة

» المشاريع التنموية تدفع عجلة الازدهار الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة

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