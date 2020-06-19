100 % إنجاز الطلبات «عن بُعد» في النيابة الاتحادية

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أعلنت النيابة العامة الاتحادية عن تسجيلها، إنجازاً في طلبات المتعاملين الواردة إليها خلال الشهور الثلاثة الماضية، بنسبة وصلت إلى 100%، وذلك خلال الفترة التي شرعت فيها الدولة بتنفيذ حزمة من الإجراءات الاحترازية من فيروس «كورونا» المستجد، تضمنت تفعيل مبادرة «العمل عن بُعد».

وأفادت النيابة أمس، عبر فيديو تسجيل نشرته على حسابها في «تويتر»، بأن الأرقام والنتائج التي حققتها النيابة خلال الفترة الماضية، تعكس كفاءة المنظومة الجزائية في دولة الإمارات، ومرونتها في تحويل التحديات إلى فرص إنجاز في هذه المرحلة الاستثنائية، بما يؤكد الحرص على تعزيز قنوات التواصل مع متعاملينا، وتقديم الخدمات الذكية لهم وفق أعلى المعايير، وبما يضمن حماية حقوق المجتمع.

ووفقاً للإحصائيات المنشورة، فقد بلغ إجمالي عدد الإجراءات القضائية التي نفذتها النيابة العامة الاتحادية خلال الفترة من الأول من مارس إلى نهاية شهر مايو الماضي، 15 ألفاً و648 إجراء قضائياً «عن بُعد».

ونوهت الوزارة بأن إجمالي عدد الطلبات المنجزة «عن بُعد» من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالنيابة العامة الاتحادي، أو مركز الاتصال، أو عبر التطبيقات الذكية، نحو 6 آلاف و900 طلب، فيما وصل إجمالي عدد التحقيقات والمحاكمات التي أجرتها النيابة الاتحادية عن بُعد خلال فترة الثلاثة شهور الماضية (مارس – أبريل – مايو) 2500 إجراء.وتوفر النيابة العامة الاتحادية ما يزيد على 40 خدمة إلكترونية على منصاتها الإلكترونية، لتلبية احتياجات متعامليها بكل سهولة ويسر، دون الحاجة للحضور شخصياً إلى مراكز إسعاد المتعاملين، حرصاً منها على سلامتهم.

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