«قضاء أبوظبي» يمدد سريان العمل بالهوية المنتهية 6 أشهر

المصدر: أبوظبي ـ موفق محمد

أعلنت دائرة القضاء أبوظبي، عن إصدار قرار ثانٍ، يتم بموجبه تمديد صلاحية العمل ببطاقات الهوية الإماراتية المنتهية للمواطنين والمقيمين، لفترة 6 أشهر تنتهي بنهاية العام الجاري، بحيث سيسمح لحامليها بالاعتداد بها عند قيد الدعاوى والأوامر والمعاملات التي تتم أمام المحاكم والنيابات والقطاعات والإدارات التابعة لدائرة القضاء.

وكانت الدائرة قد أصدرت في مارس الماضي، قراراً حمل الرقم 15 لسنة 2020 بشأن تاريخ سريان بطاقات الهوية المنتهية في أول مارس الماضي، منح حامليها الحق في استعمالها لمدة 3 أشهر تنتهي بنهاية الشهر الجاري.

وتفصيلاً، أصدر المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء أبوظبي، أول من أمس، تعميماً جديداً، حمل الرقم (21) لسنة 2020 بشأن مد تاريخ سريان بطاقات الهوية المنتهية، نص على أنه تعتبر بطاقات الهوية المنتهية في الفترة من الأول من شهر مارس ولغاية 31 ديسمبر المقبل، سارية المفعول.

وأوضح التعميم أن هذه البطاقات سيتم الاعتداد بها عند قيد الدعاوى والطعون والأوامر على عرائض وقضايا التنفيذ وغيرها من الإجراءات والمعاملات التي تتم أمام المحاكم والنيابات والقطاعات والإدارات التابعة لدائرة القضاء بأبوظبي. ووفقاً للإجراء، فإن المواطنين أو المقيمين المنتهي بطاقات هوياتهم في الأول من مارس الماضي، لن يحتاجوا إلى مراجعة مراكز تجديد بطاقات الهوية لإصدار بطاقات جديدة.

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