هزاع بن زايد: انطلاق مسبار الأمل لحظة تاريخية

المصدر: دبي - البيان

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أنه مع بدء العد التنازلي لانطلاق رحلة الإمارات لاستكشاف المريخ في 15 يوليو عبر مسبار الأمل، نتطلع بكل فخر لهذه اللحظة التاريخية التي تؤسس لمسيرة علمية وحضارية فارقة تتوّج عقوداً من القيادة الحكيمة والعمل الدؤوب والتخطيط الدائم والثقة الكبيرة بقدرة عيال زايد على صنع المستحيل. جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على حسابه الرسمي «تويتر».

حيث تقترب الدولة من تحقيق حلمها لاستكشاف كوكب المريخ المشروع الذي يحمل في طياته رسالة أمل لكل شعوب المنطقة العربية ويجسد طموح دولة الإمارات وسعي قيادتها المستمر إلى تحدي المستحيل وتخطيه وترسيخ هذا التوجه قيمة راسخة في هوية الدولة وثقافة أبنائها، ويعد «مسبار الأمل» مشروعاً وطنياً يترجم رؤية قيادة دولة الإمارات لبناء برنامج فضائي إماراتي.

وقد بدأ رسمياً العد التنازلي لإطلاق «مسبار الأمل» في مهمته التاريخية من المحطة الفضائية بجزيرة تانيغاشيما في اليابان وذلك تنفيذاً للمخطط له ضمن مشروع الإمارات لاستكشاف المريخ الذي يسير وفقاً للجدول الزمني المعتمد على الرغم من التحديات الناجمة عن انتشار فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19» وقد تحدد يوم 15 يوليو المقبل موعداً لإطلاقه.

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