مجلس مكافحة المخدرات يناقش مؤشرات الأداء في الربع الأول

المصدر: دبي - البيان

ترأس معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس مكافحة المخدرات على مستوى الدولة، اجتماعاً «عن بُعد».

وجرى خلال الاجتماع مناقشة عدد من المواضيع المهمة، بحضور العميد سعيد توير السويدي، نائب رئيس المجلس، ورؤساء اللجان الوطنية العليا المنبثقة من المجلس، وعدد من المسؤولين ومديري مكافحة المخدرات بالدولة.

وشدد معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، على ضرورة بذل الجهود وتسخير كافة الإمكانيات للتصدي لمروجي المخدرات، مشيراً إلى أن رجال المكافحة على مستوى الدولة يبذلون جهوداً كبيرة في الوقوف سداً منيعاً أمام كل المحاولات التي يبتكرها مهربو المخدرات ومروجيها.

واستعرض المجلس نتائج مؤشرات الأداء حول قضايا المخدرات للربع الأول من العام الجاري 2020، مقارنة بالعام الماضي، ومعدل الوفيات الناتجة عن تعاطي المخدرات لكل مليون نسمة من السكان، وأعداد المتهمين الذين تم ضبطهم فيها، وما تم تحقيقه من المستهدفات.

وناقش المجلس إجراءات الضبط المتخذة لمواجهة بعض الأساليب الإجرامية المتبعة في تهريب المخدرات عبر الوسائل الإلكترونية، وما تم تحقيقه من مستهدفات في عمليات ضبطها.

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