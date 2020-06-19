شرطة عجمان توزع الكمامات على الجمهور

المصدر: (عجمان - البيان)

نظمت القيادة العامة لشرطة عجمان نقاطاً عدة لتوزيع كمامات الوجه، شملت مرتادي الشواطئ والمشاة في مختلف مناطق الإمارة، ومراكز الخدمة والشركات والسكنات العمالية.

وقال الرائد فؤاد يوسف الخاجة رئيس قسم المرور والدوريات: إن «رجال الشرطة على مستوى الإدارات في القيادة قاموا بدور فعال، منذ بدء أزمة «كورونا»، من خلال توزيع ما يقارب 25 ألف كمامة على أفراد الجمهور مرتادي الشواطئ، والمارة، وممارسي الرياضة، بالإضافة إلى المتعاملين في مركز خدمات المرور والترخيص ومراكز الشرطة، إلى جانب التوزيع على فئة العمال في الشركات والسكنات العمالية، وتم توجيه النصائح والإرشادات بأهمية الارتداء، والحفاظ على التباعد الجسدي.

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