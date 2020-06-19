منصة وطنية توعوية بـ 5 لغات تضم مركز معلومات حول «كورونا»

المصدر: الشارقة، الفجيرة - البيان

أطلقت وزارة الصحة ووقاية المجتمع على موقعها الإلكتروني منصة وطنية توعوية تضم مركز معلومات فيروس «كورونا» المستجد تحت شعار «صحتكم واجبنا».

وتمثل المنصة قاعدة بيانات تتضمن كافة التوصيات والاحتياطات والإرشادات، التي حددتها منظمة الصحة العالمية والجهات الصحية في الدولة للوقاية من فيروس «كورونا». والحد من المعلومات الخاطئة والشائعات المضللة، التي تأتي من مصادر غير موثوقة ولا معتمدة، كما تساعد هذه الخدمة الجديدة عبر الإنترنت على التخفيف من تدفق حالات مرضى الإنفلونزا العادية والبرد غير الطارئة للمؤسسات الطبية في ظلّ الظروف الحالية.

ويتضمن مركز المعلومات الذي يقدم خدماته عبر خمس لغات عالمية، خدمة الطبيب الافتراضي الذي يساعد المتعاملين الراغبين في تقييم حالتهم الصحية في حال اشتباه إصابتهم بالفيروس، كما يعتبر المركز منصة للتوعية يتضمن أحدث المعلومات عن الفيروس وطرق الوقاية منه، مبوبة في 6 أبواب رئيسية تقدم معلومات وإرشادات علمية وصحية، بالإضافة إلى تقديمه إحصائيات محدثة عن الإصابات بفيروس «كورونا» المستجد في الإمارات.

ويقدم مركز معلومات فيروس «كورونا» المستجد (كوفيد 19) خدمة الطبيب الافتراضي والذي يقوم بتقييم الحالة الصحية من خلال توجيه عدد من الاستفسارات والأسئلة حول تاريخ السفر، التواصل مع الآخرين، الأعراض وغيرها، قبل تشخيص الحالة، وعند الانتهاء، سيتم توجيه المستخدمين إلى الاتصال على الرقم 998، أو سيتم تقديم معلومات وإرشادات حول طريقة التعامل مع المرض، وذلك حسب نتيجة التشخيص.

جولة

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن النظام الصحي بالدولة أثبت كفاءته وقدرته على ابتكار الحلول الوقائية والعلاجية والاستجابة بفعالية، بناء على تقارير وشهادات من منظمة الصحة العالمية، مشيراً إلى أن تلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين وزيادة الوعي بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، أسهمت في خفض نسبة الإصابات أخيراً وتخفيف الضغط على خط الدفاع الأول.

جاء ذلك خلال تفقد مرضى «كوفيد 19» في مستشفى دبا الفجيرة ومركز دبا الحصن الصحي وتواصل معهم مباشرة للاستماع إليهم والاطمئنان على صحتهم شخصيا.

إجراءات

واطلع الدكتور العلماء خلال الزيارة - التي رافقه فيها الدكتور يوسف السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية والدكتور محمد عبد الله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية - على إجراءات تسجيل المرضى وأسلوب العناية بهم وفرز الحالات والمخالطين، وتفقد غرف العزل بأقسام الطوارئ وآلية عمل الفحص السريع وزار قسم العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والتجهيزات المتوفرة.

ووجه الشكر إلى الكوادر الإدارية والطبية كافة في خط الدفاع الأول، مؤكدا حرص الوزارة على معاينة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في جميع مرافقها والوقوف في الميدان مع الكوادر الإشرافية والطبية، لرفع معنوياتهم والتأكيد على المساندة لجهودهم وتضحياتهم التي صنعت الفارق في ارتفاع نسبة الشفاء بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة.

تكثيف

أشار عوض صغير الكتبي وكيل الوزارة المساعد لقطاع الخدمات المساندة إلى أن إطلاق مركز معلومات (كوفيد19) يأتي في إطار الاستجابة للتوجهات الحكومية بضرورة تكثيف توظيف الحلول الذكية في خدمات الوزارة العلاجية والوقائية للتصدي لـ«كورونا».

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