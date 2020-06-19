70 متطوعاً يساندون «خط الدفاع الأول» في عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شارك 70 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمقيمين في مساندة خط الأول من الأطباء والكوادر الطبية والفنية العاملة بمنطقة عجمان الطبية، وذلك في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وأثمرت مشاركتهم في تعزيز الخدمات العلاجية والطبية التي تقدمها وزارة الصحة لحماية صحة وسلامة المجتمع من الجائحة.

ويعمل المتطوعون إلى جانب الفرق الطبية في العزل الصحي ومتابعة الحالات المريضة وتقديم الخدمات وتوصيل المرضى إلى منازلهم بعد انتهاء فترة العزل الصحي وتحقيق الشفاء.

وأكد حمد تريم الشامسي مدير منطقة عجمان الطبية أهمية دور المتطوعين في مساندة خط الدفاع الأول لاستمرار الخدمات للمرضى وتوفير الرعاية الصحية لهم، كما يمثل العمل التطوعي وسيلة مهمة في دعم الجهود التي تقوم بها القطاعات الحكومية ولا سيما في الأزمات.

وأشار إلى أن منطقة عجمان الطبية أولت العمل التطوعي أهمية كبيرة، وبادرت لدعوة الذين لديهم رغبة في التطوع للانخراط في العمل الميداني ومساندة العاملين في خط الدفاع الأول وخدمة ورعاية المصابين بمرض كورونا في أماكن الحجر والعزل الصحي في 6 فنادق وشقق فندقية، لافتاً إلى وجود تجاوب من المتطوعين الذين تتعدد تخصصاتهم ووظائفهم حيث شارك عدد من التخصصات الطبية والإدارية إضافة إلى طلبة الجامعات.

وذكر أن عدد المتطوعين الذين انضموا للخدمات التي تقدمها منطقة عجمان الطبية لمرضى «كورونا» بلغ 70 متطوعاً ومتطوعة من المواطنين والمقيمين وكذلك الزائرين للدولة، موضحاً بأن منهم أطباء وممرضين وإداريين، إلى جانب طلاب وطالبات الجامعات ولا سيما بالنسبة للطلاب فإن الجامعات تشترط حصولهم على ساعات تطوعية، وكانت هذه فرصة جيدة لهم لاكتساب الخبرة والحصول على ساعات تطوعية تفيدهم في دراستهم وتخرجهم من الجامعة.

مهام

وأشار مدير منطقة عجمان الطبية إلى أن جل هؤلاء المتطوعين مسجلون في جهتين وهما ساند ومركز الشارقة للخدمات الاجتماعية، لافتاً لأهمية التسجيل للعمل التطوعي بما يعني أن هؤلاء المتطوعين تم إعدادهم من تلك الجهات وتثقيفهم حول اختصاصات ومتطلبات التطوع المعمول به في الإمارات.

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