8 حملات للتبرع بالدم في أم القيوين خلال 6 أشهر

المصدر: (أم القيوين – عصام الدين عوض)

نظم مستشفى أم القيوين، ممثلاً بقسم بنك الدم، 8 حملات للتبرع بالدم خلال الأشهر الستة الماضية، وتم خلالها جمع 186 وحدة دم، آخرها حملة تم تنظيمها بالتعاون مع المركز الثقافي لمسلمي كيرلا بأم القيوين في الخامس من مايو الماضي، حيث تم جمع 48 وحدة دم خلالها، كما أن كافة الحملات التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية كانت بالتعاون مع جهات مختلفة، منها جهات حكومية ومؤسسات من القطاع الخاص ومنظمات مجتمعية.

من جهة أخرى، ثمنت منطقة أم القيوين الطبية كافة الجهات الحكومية والخاصة التي شاركت ودعمت حملات الدم التي تم تنظيمها خلال الفترة الماضية بأم القيوين، مبيناً أن التبرع بالدم يعد من الأساسيات التي من المفترض أن يعتمدها الإنسان لما في ذلك من أثر كبير في إنقاذ الحياة، كما أن ثقافة التبرع بالدم منتشرة في دولة الإمارات العربية بصورة كبيرة، كما أن كافة الجهات الصحية ممثلة بوزارة الصحة ووقاية المجتمع تقوم بتشجيع مختلف فئات المجتمع على المبادرة للتبرع بالدم.

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