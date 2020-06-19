مجمع الرويس وجهة عالمية مفضّلة للمستثمرين

المصدر: الرويس - وام

يُتوقع أن يكون مجمع الرويس الصناعي وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين والمصنعين الراغبين في تأسيس أعمالهم في دولة الإمارات، نظراً لما يوفره من جاذبية للمستثمرين باعتباره قاعدة أساسية لتوفير المواد الأولية التي تدخل في إنتاج مجموعة كاملة من المنتجات الأساسية على امتداد سلسلة القيمة للبتروكيماويات.

حيث ستسهم الاستثمارات في مجمع الرويس بتوفير المزيد من فرص العمل المتخصصة في الإمارات، وتعزيز وتوسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

وأكد معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها، بمناسبة زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة لمنشآت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» للتكرير والبتروكيمياويات في الرويس:

تشرفنا بزيارة صاحب السمو، والتي تجسد دعم القيادة الرشيدة وتشجيعها لتطوير قطاع النفط والغاز، كونه مساهماً رئيسياً وفاعلاً في دفع عجلة التنمية والتطور والازدهار بدولة الإمارات.

وأوضح معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهات سموه بتنفيذ النقلة النوعية التي قامت بها «أدنوك» على مدى السنوات الأربع الماضية، كان لها الفضل الأول في تعزيز مكانة الشركة وتمكينها من الاستجابة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومواكبة المتغيرات في قطاع الطاقة من خلال التركيز على المرونة والقدرة على التكيف والتطور، ونحن على ثقة بأننا سنخرج من هذه المرحلة بشكل أقوى وأكثر مرونة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتكاتف الجهود مع الجهات الحكومية المعنية والتزام وتفاني كوادرنا في «أدنوك».

وأضاف معاليه أن «أدنوك» ماضية في تنفيذ خططها الطموحة للاستثمار المسؤول ورفع الكفاءة لتحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه، بما في ذلك تطوير مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية والصناعات التحويلية، وذلك عبر إنشاء منظومة متكاملة للأعمال في الرويس تسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الخبرات المحلية وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل.

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