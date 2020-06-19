جمعية الصحفيين تنعى أحمد بهبهاني

المصدر: (دبي - البيان )

نعت جمعية الصحفيين في الإمارات الكاتب الصحفي الكويتي أحمد يوسف بهبهاني رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب الأسبق والذي وافته المنية بعد صراع طويل مع المرض.

وقالت الجمعية: إن أسرة الصحافة العربية والخليجية فقدت واحداً من رواد الصحافة العربية سجل إنجازات ملموسة في المجال الإعلامي الكويتي والعربي على مدى نصف قرن. وشغل الراحل عدة مناصب أبرزها رئيس الاتحاد العام للصحفيين العرب ورئيس مجلس إدارة جمعية الصحفيين الكويتية ونائب رئيس مجلس إدارة وكالة الأنباء الكويتية وعضو الجمعية الدولية للصحافة ورئيس مجلس إدارة دار اليقظة للصحافة والطباعة والنشر. وقدمت الجمعية خالص العزاء وصادق المواساة لأسرة الراحل وإلى جمعية الصحفيين الكويتية.

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