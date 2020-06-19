«أخبار الساعة»: إنجاز التنافسية العالمية نجاح لتطلّعات القيادة

المصدر: (أبوظبي - وام)

أكدت نشرة «أخبار الساعة» أن الإنجاز الجديد الذي حققته دولة الإمارات العربية المتحدة ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية 2020، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية، يعبر عن تميز رؤية القيادة الرشيدة ونجاح تطلعاتها القائمة على التحول إلى مصاف الدول المتقدمة عالمياً.

والذي تجسد أخيراً بتصدر الدولة، وللعام الرابع على التوالي، بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في التقرير الذي احتلت فيه المرتبة الأولى إقليمياً والـ 9 عالمياً بين الدول الأكثر تنافسية في العالم، لتحافظ على مكانتها ضمن أفضل 10 دول تنافسية في العالم خلال العام الجاري.

وتحت عنوان «الإمارات ضمن الـ 10 الكبار في التنافسية العالمية»، قالت النشرة: «إن المراكز التي حصدتها الدولة في المحاور الرئيسية والمحاور والمؤشرات الفرعية في تقرير التنافسية العالمية، تمثل إشارة صريحة إلى أنها تمكنت، وخلال وقت قياسي، من أن تصبح نموذجاً يحتذى به في المرونة والكفاءة والريادة، وذلك بتسجيلها مراكز متقدمة في المحاور الرئيسية الأربعة، حيث نالت المركز الثالث عالمياً في محور الكفاءة الحكومية، والرابع عالمياً في محور الأداء الاقتصادي، والسابع عالمياً في محور كفاءة الأعمال.

فيما تقدمت 5 مراتب في محور البنية التحتية واستحقت المركز الـ 28 عالمياً، هذا فضلاً عن تبوؤها المرتبة الأولى عالمياً في 23 مؤشراً ومحوراً فرعياً، وحلولها ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 59 مؤشراً، وضمن المراكز الـ 10 الأولى عالمياً في 106 مؤشرات».

وأضافت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية أن المكانة التي حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة في المحاور الرئيسية الـ 4، التي يندرج تحتها 20 محوراً فرعياً تغطي 338 مؤشراً تنافسياً في المجالات الاقتصادية والمالية والتشريعية والإدارية والاجتماعية، إلى جانب مؤشرات جديدة تمت إضافتها في تقرير التنافسية الأخير، يشير إلى نوعية الجهود الضخمة التي تم بذلها في السنوات القليلة الأخيرة من أجل تحقيق التفوق العالمي في مؤشرات التنافسية العالمية، ويؤكد نجاح نهج الدولة وتميز استراتيجياتها في المجالات كافة التي يغطيها التقرير، وذلك وفق الإطار الذي حددته «رؤية الإمارات 2021» .

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