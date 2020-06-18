97 % نسبة الالتزام بقرار حظر التنقل في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر :

أكد اللواء مكتوم الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي ، أن نسبة التزام المواطنين والمقيمين بقرار حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها في أبوظبي والعين والظفرة وصل إلى 97 % .

وأوضح - في تصريحات اعلامية - أن قرار تمديد حظر التنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها في أبوظبي والعين والظفرة ، لفترة اخرى ليس قراراً فردياً . وانما قرار جماعي يتم دراسته عن طريق اللجنة .

وأضاف أن قرار حظر التنقل بين المدن ومن وإلي الإمارة، ساهم في تراجع أعداد المصابين بفيروس كورونا كوفيد 19 ، مشيراً الى تراجع أعداد مرضى العناية المركزة، وخروج كثير من المتعافين ، مؤكداً أن القرار حقق نتائج إيجابية من خلال تمكين الجهات الصحية في التوسع في إجراءات الفحوصات في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية، ومساعدة المتخصصين على اجراء المزيد من الفحوصات في مختلف مناطق امارة ابوظبي ، وتقديم الرعاية الصحية للمواطنين والمقيمين .

تصاريح التنقل

وحول تصاريح التنقل التي تصدر من شرطة ابوظبي ، والفئات المسموح لها بالدخول إلى الإمارة ، أشار الشريفي إلى السماح بدخول أصحاب الأمراض المزمنة للعلاج، وكذا حركة البضائع والبريد ، بالاضافة الى الفئات المستثناة من قبل .

وأضاف أن القرارات سوف تظل مستمرة ، وأنه سيتم تسهيل اجراءات الحالات التي تحتاج الى ترخيص للعاملين في الجهات الحيوية ، او المرضي الذين لديهم مواعيد بين المستشفيات ،وكذلك المسافرين من و إلى المطارات في الامارات الاخرى ، سيتم تسهيل الموقف ومنح تصاريح الحركة للحالات الانسانية والمرضية حسب الحالات الضرورية.

وقررت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في إمارة أبوظبي مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة-أبوظبي، تمديد منع التنقل بين مدن إمارة أبوظبي (أبوظبي والعين والظفرة) ومن وإلى الإمارة لمدة أسبوع اعتباراً من يوم 16 يونيو.

وشمل منع التنقل جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين، ويستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية والحالات الصحية الطارئة وحركة نقل البضائع بكل أنواعها والبريد، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني.

يأتي ذلك مع استمرار توسعة حملة المسح الوطني للحد من انتشار فيروس كوفيد-19، واستكمالاً لسلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية لتقليل المخالطة، والمحافظة على صحة وسلامة أفراد المجتمع، حيث تم خلال الأسبوعين الماضيين فحص أكثر من 388 ألفاً من سكان الإمارة.

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