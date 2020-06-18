نورة السويدي: الامارات وضعت الصحة العامة لأفراد المجتمع في مقدمة أولوياتها

المصدر: وام

أكدت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام أن دولة الامارات وضعت الصحة العامة لأفراد المجتمع في مقدمة اولوياتها، لذلك قامت بوضع التدابير والإجراءات الاحترازية لمكافحة "كوفيد 19"، ما جعلها من الدول السباقة في مكافحة هذا الفيروس.

كما أكدت أن دولة الامارات أثبتت جاهزيتها للتصدي للفايروس وذلك من خلال استثمارها المستقبلي في القطاعات المختلفة كالصحة، والتعليم والبنية التحتية، والامن الغذائي،

فقد أعدت القطاعات المختلفة في الدولة خططا مرنة لمواجهة هذه الجائحة بإشراف القيادة الرشيدة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الوزاري الاستثنائي للجنة المرأة العربية الذى نظمته امس عبر المنصة الرقمية الامانة العامة لجامعة الدول العربية لبحث آثار فايروس كوفيد-19 على المرأة والفتاة حيث نقلت سعادة نورة خليفة السويدي تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية وأمنياتها لجميع الدول والعالم أجمع بالرخاء والازدهار وأن تمر أزمة جائحة فيروس كورونا بأمن وصحة وسلام.

واستعرضت سعادتها جهود دولة الامارات في كافة المجالات للتصدي لجائحة كوفيد-19، سواء تعلق الامر بوضع السياسات والقرارات التي تصب فى هذا الاطار اواتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية فضلا عن الاحاطة الاعلامية اليومية لحكومة دولة الامارات حول الفايروس والوضع الصحي.

ولفتت الى ان دولة الامارات كانت مثالاً يحتذى به نظراً للإجراءات الاحترازية النموذجية التي تم اتباعها، حيث تم تطوير اكثر من 80 خدمة أسرية مقدمة من مخلف الجهات الرسمية في الدولة، اضافة الى خدمات صحية والتطبيب عن بُعد لتحقيق أهداف الاستعداد للخمسين من خلال المواظبة على استدعاء كل ما هو جديد في القطاع الصحي اضافة الى جهود المؤسسات والجمعيات الخيرية في الدولة للمساهمة بدعم المتضررين من جائحة كوفيد-19 في الدولة.

واشارت الى ان الامارات وعلى الرغم من اغلاق مطارات في جميع الدول وتعطيل حركة الملاحة حول العالم، الا انها لم تتردد للحظة في تقديم العون والمساعدات للشعوب المتضررة من الفيروس ، فهو نهج متأصل في دولة أرسى دعائمها الأب المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، ولا شيء يمكن أن يعترض طريقها في مد يد الخير ونجدة المستغيث.

شارك فى الاجتماع الذى تراسته المملكة العربية السعودية – رئيس الدورة الحالية للجنة المرأة العربية الدكتور محمد المنصور، مستشار الاتحاد النسائي العام، إلى جانب عدد ممثلي الجهات المعنية في دولة الامارات ، و إيمان الريسي، رئيس قسم المسائل الاجتماعية بإدارة حقوق الانسان وفريق عملها من وزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة تنمية المجتمع ، إضافة إلى عدد من السيدات والسادة الوزراء و رؤساء آليات شؤون المرأة والذين قدموا عروضاً لجهود دولهم على المستوى الوطني للتصدي للآثار الاجتماعية والسلبية على المرأة والفتاة جراء انتشار فايروس كوفيد-19.

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