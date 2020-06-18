محمد بن زايد يطلع على التقدم في مجمع الرويس للتكرير والبتروكيماويات والمشتقات

المصدر: وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن دولة الإمارات وفي ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مستمرة في تعزيز قدراتها وتطويرها في قطاع الطاقة.

جاء ذلك خلال زيارة سموه إلى منشآت شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " للتكرير والبتروكيمياويات في الرويس والتي اطلع خلالها على التقدم الذي أحرزته الشركة في تنفيذ استراتيجيتها للتكرير والبتروكيماويات وخططها ومشاريعها لتعزيز العائد الاقتصادي والربحية في هذا القطاع.

وأشاد سموه خلال جولته في مرافق مجمع الرويس ومنشآته .. بالكوادر الإماراتية العاملة والتزامها باستمرارية الأعمال خلال الظروف الاستثنائية " لجائحة كوفيد - 19 " وجهودها الدؤوبة التي تصب في خدمة الاقتصاد الوطني وتحقيق تقدم وازدهار وسعادة شعب الإمارات.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان : " سررت برؤية أبنائي وبناتي العاملين في شركة بترول أبوظبي الوطنية " أدنوك " .. ونحن نقدّر جهودهم الاستثنائية خلال الفترة الماضية لضمان استمرارية أعمال الإنتاج في قطاع النفط والغاز .. إضافة إلى جهودهم في تطوير وتوسعة مجمع الرويس وزيادة قدراته لتعزيز مكانة دولة الإمارات في قطاع التكرير البتروكيماويات والمشتقات الذي يعد أحد الروافد الرئيسة للتنمية الصناعية ويسهم في تنويع اقتصادنا الوطني بما يخدم جهود التطوير الشامل في الدولة ".

وأكد سموه أهمية التعاون الفاعل بين الجهات الحكومية وأدنوك في الاستجابة " لجائحة كوفيد - 19 " والذي أثمر عن ضمان استمرارية الأعمال في جوانب ومجالات قطاع النفط والغاز كافة.

وأثنى سموه على مجتمع مدينة الرويس لجهودهم التي يقدمونها خلال هذه الفترة والتزامهم بالإرشادات الحكومية وإجراءات أدنوك لضمان المحافظة على الصحة والسلامة والبيئة .. بجانب استراتيجية " أدنوك " في تطوير مدينة الرويس التي تسهم في تعزيز نمو الاقتصاد وتؤمن رفاه سكان المنطقة من خلال مشاريع تنموية تدفع عجلة الازدهار الاقتصادي وتخلق فرص عمل جديدة.

وأكد سموه أن صناعة النفط والغاز في دولة الإمارات حققت خلال السنوات الماضية قفزات نوعية مهمة في مسيرة تطوير هذا القطاع الحيوي وتنميته .. تواكب التطور الذي تشهده دولة الإمارات للنهوض باقتصادها وترسيخ دورها على الصعيد الاقتصادي إقليميا وعالميا .. مشيرا إلى أن الدولة ماضية في تنفيذ المشاريع المستقبلية النوعية المتميزة والطموحة لتطوير صناعة قطاع الطاقة وفق أعلى المواصفات العالمية.

رافق سموه خلال زيارة المجمع .. سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي عضو المجلس التنفيذي ومعالي الشيخ سلطان بن حمدان آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة والشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان رئيس مجلس إدارة شركة أبوظبي للمطارات ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير دولة الرئيس التنفيذي لشركة بترول أبو ظبي الوطنية " أدنوك " ومجموعة شركاتها وسعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبوظبي.

واستهل سموه الزيارة في منشآت أدنوك للتكرير حيث اطلع على سير التقدم الحاصل في تطوير وتوسعة مجمع الرويس الصناعي، وخطط الشركة لتعزيز المرونة وزيادة القيمة من أعمالها في مجال التكرير والبتروكيماويات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة عن طريق الشراكات الاستراتيجية كتلك التي وقعتها أدنوك للتكرير مع "إيني" الإيطالية و"أو إم في" النمساوية العام الماضي.

واستمع سموه إلى شرح وافٍ عن مرافق ومنشآت مجمع الرويس والتقدم في تنفيذ المشاريع التي تسهم في زيادة الطاقة الإنتاجية من المواد الخام الأولية التي تحتاجها المشاريع الرئيسية ودعم الفرص التي يتيحها مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية للمستثمرين العالميين والشركاء.

كما اطلع سموه والوفد المرافق على مشروع تعزيز مرونة تكرير النفط الخام في الرويس حيث من المتوقع أن يسهم إكمال هذا المشروع في تطوير قدرات أدنوك وتمكينها من زيادة القيمة وتحقيق أكبر العوائد من كل برميل نفط تنتجه.

واستمع سموه إلى شرح حول الإجراءات الناجحة التي اتخذتها أدنوك للاستجابة لجائحة " كوفيد - 19 " والتي اشتملت على توفير الفحوصات الطبية في جميع المواقع البرية والبحرية عن طريق فرق الفحص المتنقلة وتوظيف الإمكانيات الطبية من منشآت وكوادر طبية لتلبية احتياجات الموظفين في المواقع كافة وتطبيق الاجراءات الصحية والوقائية مثل التباعد الاجتماعي والتعقيم المتواصل لمقرات ومنشآت العمل .. إضافة إلى استخدام الشركة تقنيات الذكاء الاصطناعي التابعة لمركز بانوراما للتحكم الرقمي في تحليل البيانات الخاصة بانتشار الفيروس ورسم سيناريوهات افتراضية ووضع خطط لضمان استمرارية الأعمال والحفاظ على صحة وسلامة الكوادر البشرية.

وبهذه المناسبة قال معالي الدكتور سلطان الجابر : " تشرفنا بزيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان إلى منشآت أدنوك للبتروكيماويات والمشتقات والصناعات التحويلية في الرويس، والتي تجسد دعم القيادة الرشيدة وتشجيعها لتطوير قطاع النفط والغاز كونه مساهما رئيسيا وفاعلا في دفع عجلة التنمية والتطور والازدهار في دولة الإمارات " .

وأوضح معاليه أن رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وتوجيهاته بتنفيذ النقلة النوعية التي قامت بها أدنوك على مدى السنوات الأربع الماضية، كان لها الفضل الأول في تعزيز مكانة الشركة وتمكينها من الاستجابة للظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم ومواكبة المتغيرات في قطاع الطاقة من خلال التركيز على المرونة والقدرة على التكيف والتطور .. ونحن على ثقة بأننا سنخرج من هذه المرحلة بشكل أقوى وأكثر مرونة، وذلك بفضل دعم القيادة الرشيدة وتكاتف الجهود مع الجهات الحكومية المعنية والتزام وتفاني كوادرنا في أدنوك".

وأضاف معاليه أن أدنوك ماضية في تنفيذ خططها الطموحة للاستثمار المسؤول ورفع الكفاءة لتحقيق أقصى قيمة من كل برميل نفط ننتجه، بما في ذلك تطوير مجمع الرويس للمشتقات البتروكيماوية والصناعات التحويلية، وذلك عبر إنشاء منظومة متكاملة للأعمال في الرويس تسهم في تعزيز القيمة المحلية المضافة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الخبرات المحلية وتبادل المعرفة والتكنولوجيا وتوفير فرص العمل".

ومن المتوقع أن يصبح مجمع الرويس الصناعي وجهة عالمية مفضلة للمستثمرين والمصنعين الراغبين في تأسيس أعمالهم في الإمارات، نظراً لما يوفره من جاذبية للمستثمرين باعتباره قاعدة أساسية لتوفير المواد الأولية التي تدخل في إنتاج مجموعة كاملة من المنتجات الأساسية على امتداد سلسلة القيمة للبتروكيماويات .. وستسهم الاستثمارات في الرويس بتوفير المزيد من فرص العمل المتخصصة في الإمارات، وتعزيز وتوسيع نطاق برنامج أدنوك لتعزيز القيمة المحلية المضافة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز