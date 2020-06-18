راشد بن حميد يدشن منحوتة "الميزان" في قلب عجمان

المصدر: وام

دشن الشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، منحوتة "الميزان" في قلب الإمارة وسط محيط مشروع الحي التراثي.

والمجسم بارتفاع 5 أمتار بوزن 500 كغ ويمثل جزءا من مشهد عجمان الفني والثقافي.

وأكد الشيخ راشد بن حميد النعيمي خلال مراسم الافتتاح أن المنحوتة تعد رمزا لثقافة المجتمع وتعكس قيم التسامي والكرم.

وقال إن الحي التراثي يحتضن قيمة فنية جمالية للتأكيد على أهمية الفنون في المجتمع وتأثيرها البالغ في حياة الأفراد بوصفها أداة لتعزيز التسامي بقيم التسامح والتعايش.

وأشار إلى أن منحوتة "ميزان" العصرية تتضافر رمزيتها مع الماضي لتزيد من درجة الرقي والتطلع إلى المستقبل.

وأوضح أن الفن رسالة ولغة عالمية تقرب المسافات والثقافات وتذكي الشعور بالوطنية ليلتقي الفن والتراث والاقتصاد معا في خدمة نمو وازدهار إمارة عجمان سياحيا.

واختتم حديثه بمقولة للشاعر راشد بن ثاني بن عبيد "1906-1954"، "في بيتنا حن ما أحد يهاب ... نعطي الولف حقه بميزان".

حضر الفعالية عبدالرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان وسعادة صالح الجزيري مدير عام دائرة التنمية السياحية بعجمان، وفريق العمل.

وقال الدكتور المهندس محمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في دائرة البلدية والتخطيط بعجمان: "إن المنحوتة عبارة عن لمسة تقدير للتنوع الثقافي إذ إن موقعه المحوري في مشروع الحي التراثي بالإضافة الي هيكله الفريد يدعم المنطقة سياحيا لتكون نقطة تجمع وعنصرا جماليا يستقطب الأنظار.

ولفت إلى أن الهيكل الدائري لمنحوتة "الميزان" ينحني لخلق ظلال تمكن المارة من التفاعل معها.

وأشار إلى أن الفنان فوزي السيد ابتكر شكلا جماليا مستلهما من إبداع فن الخط العربي واعتمد في المنحوتة خامات متعددة أبرزها فولاذ الكورتين المقاوم للتآكل في الغلاف الجوي وطويل الأمد وذو مميزات جمالية عالية.

وأضاف: استغرق العمل علي المجسم 6 أشهر وعمل على تنفيذه 10 حرفيين.

يذكر أن مشروع عجمان للحي التراثي الذي تنفذه دائرة البلدية والتخطيط بعجمان حول منطقة متحف عجمان قيد التطوير وقد بلغت نسبة الإنجاز في المشروع 90 بالمئة ومن المتوقع افتتاحه خلال الفترة المقبلة، وهو جزء من المسار السياحي للإمارة الممتد من منطقة المتحف مرورا بسوق صالح الشعبي وصولا إلى منطقة الكورنيش، وذلك بهدف تعزيز دور القطاع السياحي في الإمارة والحفاظ على التراث والطراز المعماري القديم، ويعد المشرع تطورا وامتدادا لعناصر تاريخية وتراثية بارزة.

ويضم 26 محلا تجاريا خصصت لبيع التحف والأعمال اليدوية التراثية من أجل الحفاظ على التراث وتشجيع أصحاب الحرف اليدوية، كما يحتوى على مسرح للفعاليات والأنشطة التي تنظم خلال موسم الشتاء في الفضاء الطلق في نفس المكان الذي كان يحتفل فيه أهالي عجمان في الماضي بمناسبات الأعياد والاحتفالات الوطنية.

يشار إلى أن الفنان فوزي السيد لديه أعمال فنية معروضة حول العالم حاليا وتهدف إلى توحيد المجتمعات ومعالجة الصور النمطية، ولديه خبرة واسعة في فن الكتابة على الجدران، ويستخدم الخط العربي بأسلوب خاص لنشر رسائل السلام والوحدة والتأكيد على القواسم المشتركة للوجود البشري في أعماله الفنية. وأكد فوزي السيد، على أن منحوتة "الميزان" تعكس احتفاء الإمارة بالتنوع الثقافي.

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