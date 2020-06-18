مسافرة تشكر محمد بن راشد وحمدان بن محمد لمواقفهما الإنسانية

المصدر: البيان الإلكتروني

عبرت مسافرة بريطانية عن شكرها لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي ولموظفي الصفوف الأمامية لمواقفهم النبيلة تجاه الانسانية، وذلك لحظة وصول ابنتها لمطار دبي، حيث رفعت لوحة عليها صورة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وسمو الشيخ حمدان بن محمد ووجهت لهما الشكر والتقدير.

وكانت السيدة أوليجا بريطانية الجنسية قادمة من لندن ،مقيمة في دبي اضطرت للبقاء مع عائلتها في لندن 65 يوماً بعيده عن عائلتها ، وعادت إلى الامارات بعد سماح حكومة دولة الامارات بإصدار تصريح لها لدخول الدولة وتقديرا للجهود والحالات الانسانية.

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