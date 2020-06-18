ضبط منزل في عجمان تم تحويله إلى مسلخ لبيع وتوزيع اللحوم

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

ضبط مفتشو إدارة الصحة العامة بدائرة البلدية والتخطيط في عجمان، منزلا سكنيا في منطقة الروضة الأولي، يقوم قاطنوه بأنشطة تجارية غير مرخصة، حيث يقومون بعمليات ذبح الأبقار والأغنام في المنزل، وتقطيع الذبائح وتجهيزها وبيعها لأصحاب محلات تجارية لتجهيز الوجبات الغذائية وبيعها للمستهلكين، غير ملتزمين بأدنى اشتراطات الصحة العامة.

وعليه قررت دائرة البلدية والتخطيط إغلاق منشأتين تعملان بشكل مباشر مع أنشطة المنزل السكني المخالف ومصادرة اللحوم والمضبوطات الخاصة بعملية الذبح.

مخالفة للأنظمة

وأكد المهندس عبدالله التميمي مدير ادارة الصحة العامة في دائرة البلدية والتخطيط لـ «البيان» أن الذبح خارج المقصب المركزي مخالفة صحية بحد ذاتها، وذلك لغياب اشتراطات الصحة العامة.

كما أن ممارسة أنشطة تجارية لبيع اللحوم بدون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية يعد مخالفة للأنظمة والقوانين الخاصة بممارسة الانشطة.

وشدد على أهمية التزام جميع أصحاب المنشآت التجارية بالأنظمة والقوانين، والاشتراطات الصحية وعدم شراء لحوم من مصادر غير مرخصة وذلك لحماية صحة وسلامة المستهلكين.

وأكد أنه تم مصادرة كافة اللحوم والأدوات المستخدمة في الذبح والتقطيع، وإغلاق منشأتين يقومان بشراء هذه اللحوم وتحضيرها كوجبات للزبائن، وتم التنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، حيث تم زيارة الموقع مع مفتشي إدارة الصحة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وأكد التميمي أن مفتشي الدائرة يعملون على مدار أربع وعشرين ساعة لمراقبة الانشطة المختلفة ولاسيما عمل المنشآت الغذائية والتجارية وذلك للتأكد من وصول كافة السلع الغذائية بصورة صحية وسليمة للمستهلكين.

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