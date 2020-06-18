جراحة طارئة لطفل عمره 3 سنوات ابتلع 3 قطع مغناطيس في أبوظبي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

خضع طفل يبلغ من العمر ثلاث سنوات لعملية جراحية طارئة في ميديكلينيك مستشفى شارع المطار بعد بلعه ثلاث قطع مغناطيس، حيث تم إحضار المريض من قبل عائلته إلى وحدة الرعاية العاجلة في المستشفى وهو يشكو من آلام شديدة في البطن ونوبات متكررة من القيء.

وبعد إجراء فحوصات الأشعة السينية تبين وجود ثلاث قطع مغناطيس في بطن الطفل، وعلى الفور تم استدعاء الدكتور عادل الجنيبي، استشاري جراحة الأطفال لمعاينة الطفل، الذي أجرى فحصًا شاملاً واكتشف أن الطفل قام بابتلاع قطع المغناطيس الثلاثة في أوقات مختلفة ما يفسر تواجدها في مواقع مختلفة في الأمعاء.

وتم إجراء جراحة طارئة للطفل بعد وضعه تحت تأثير التخدير العام من قبل فريق متعدد التخصصات في غضون 45 دقيقة من حضور الطفل إلى المستشفى وتم إزالة قطع المغناطيس الثلاث.

قال الدكتور الجنيبي: «تمكنا من استخراج قطع المغناطيس الثلاث بنجاح والتأكد من سلامة واستمرارية الأمعاء باستعمال تقنية الجراحة التنظيرية حيث تم إجراء العملية من خلال ثقوب صغيرة في جدار البطن دون الحاجة إلى إجراء جراحة مفتوحة مع شقوق طويلة. وكانت قطع المغناطيس الثلاثة متوزعة بين المعدة والأمعاء الغليظة وتجذب بعضها البعض مما سبب انسداداً في الأمعاء كما تمت ملاحظة بداية تكوّن انثقاب في الأمعاء الدقيقة».

وظل الطفل في المستشفى لبضعة أيام بعد الجراحة وتمكن من تناول الطعام في شكله الصلب بعد أربعة أيام من الجراحة ثم غادر المستشفى في حالة جيدة جدًا.

وأكد الدكتور الجنيبي أن ابتلاع قطع المغناطيس يشكل خطرًا كبيراً على المريض مما يلزم تدخلاً جراحياً فورياً عادة وذلك لأن قطع المغناطيس قد تجذب بعضها بقوة وتلتصق معًا مما يؤدي إلى تلف شديد في جدار الأمعاء أو التسبب في انسداد معوين وحثّ الآباء على الانتباه للأشياء الصغيرة حول أطفالهم والمواد التي قد يبتلعونها عن طريق الخطأ وإبقائها بعيدة عن متناول أيديهم".

وأضاف: «من المهم أن نكون على علم بهذه المخاطر لأن مثل هذه الحوادث قد تسبب في بعض الحالات مضاعفات خطيرة للغاية يمكن أن تهدد الحياة».

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