بعدما وجه سموه بنقله وزوجته بطائرة خاصة إلى الإمارات

مقيم سوري يشكر محمد بن زايد على اللفتة الإنسانية

التاريخ:

وجه رب أسرة سوري الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على لفتة سموه الإنسانية بإجلاء عائلته من البوسنة بعد إغلاق مطارات العالم وتوفير طائرة خاصة لنقله وزوجته إلى الإمارات، وذلك بسبب حالة ابنتيه الصحية وابتعاده وزوجته عنهما.

 

 

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