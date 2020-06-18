مقيم سوري يشكر محمد بن زايد على اللفتة الإنسانية

وجه رب أسرة سوري الشكر الجزيل لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، على لفتة سموه الإنسانية بإجلاء عائلته من البوسنة بعد إغلاق مطارات العالم وتوفير طائرة خاصة لنقله وزوجته إلى الإمارات، وذلك بسبب حالة ابنتيه الصحية وابتعاده وزوجته عنهما.
مقيم سوري يشكر #محمد_بن_زايد على اللفتة الإنسانيةhttps://t.co/hzeCIvGPN1#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wiBD1zcetW— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 18, 2020
بتوجيهات #محمد_بن_زايد إجلاء عائلة سورية من البوسنة علقت بعد إغلاق مطارات العالم @MohamedBinZayed #العالم_في_مواجهة_كورونا#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/VjrfIDsb3X— صحيفة البيان (@AlBayanNews) June 14, 2020