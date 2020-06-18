دفاع مدني دبي يؤهل مركبة "إطفاء وإنقاذ" بمواصفات حديثة لشرطة الشارقة

المصدر: دبي - البيان

شهد العقيد سليمان عبدالكريم البلوشي مدير إدارة الشؤون الفنية في الإدارة العامة للدفاع المدني بدبي، والمقدم راشد صندل رئيس قسم الإنقاذ والمقدم فيصل الدوخي مدير فرع الإنقاذ بالقيادة العامة لشرطة الشارقة تسليم شرطة الشارقة "مركبة إطفاء وإنقاذ" كمقدمة حوادث بعد تأهيلها في إدارة الشؤون الفنية بالإدارة العامة للدفاع المدني بدبي.

والمركبة مزودة بأحدث المعدات والتقنيات الحديثة المتطورة، لتنضم لأسطول مركبات وآليات القيادة العامة لشرطة الشارقة التي تم تأهيلها في إدارة الشؤون الفنية التابعة للإدارة العامة للدفاع المدني بدبي .

وأكد العقيد سليمان عبدالكريم أن مركبة الإطفاء والإنقاذ الجديدة تجسد استمرار التعاون المشترك بين الدفاع المدني بدبي، وشرطة الشارقة في مجال تصنيع وتجهيز الآليات والمركبات المستخدمة في مجال الإطفاء والبحث والإنقاذ.

وأشار إلى أن إدارة الشؤون الفنية تواكب كافة التطورات العالمية في المجال التخصصي، ما يعزز جهود رجال الإطفاء والإنقاذ في التعامل الإيجابي والسريع مع مختلف حالات الحوادث، من إخراج الأشخاص المصابين والمحصورين بالمباني، وفي حوادث الحريق وحوادث الطرق داخل المدن وعلى الطرق البرية الرابطة بين إمارات الدولة، وتقديم الإسعافات الضرورية اللازمة لهم.

وأشاد بجهود فرق العمل المختلفة في إدارة الشؤون الفنية للخدمات المتميزة التي يقدمونها في مجالات التأهيل والتطوير والتجهيز والصيانة والإصلاح والارتقاء بها من حيث الجودة والكفاءة والتميز والاستدامة، لتكون من بين أفضل الفرق على مستوى الدولة بفضل الرصيد الواسع من الخبرة المتراكمة والإمكانيات العالية في خدمات الدعم الفني الشامل.

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