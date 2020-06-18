وكيل وزارة الصحة يتفقد مرضى كوفيد-19 ويتواصل معهم مباشرة

المصدر: الفجيرة - البيان

في إطار جهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع لتوفير الرعاية الصحية والخدمات العلاجية للمرضى وفق أفضل المعايير الصحية العالمية، تفقد الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل الوزارة رئيس مجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، مرضى كوفيد-19 وتواصل معهم مباشرة للاستماع إليهم والاطمئنان على صحتهم شخصياً، في إطار الحرص على تلقيهم العناية والرعاية الصحية والنفسية المتميزة، وذلك أثناء سلسلة الزيارات الميدانية لمرافق الوزارة والتي شملت مؤخراً مستشفى دبا الفجيرة ومركز دبا الحصن الصحي، بهدف الاطلاع على مستوى الجاهزية التشغيلية وتوفر المعدات والمستلزمات الطبية والمخزون الدوائي الكافي، وكفاءة جهود الكوادر الطبية في تقديم العناية الطبية اللازمة للمرضى.

معاينة ميدانية وإشادة بالأداء

وعاين الدكتور العلماء الذي رافقه في زيارته الدكتور يوسف محمد السركال مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، والدكتور محمد عبد الله سعيد مدير منطقة الفجيرة الطبية، إجراءات تسجيل المرضى وأسلوب العناية بهم وفرز الحالات والمخالطين، وتفقد غرف العزل بأقسام الطوارئ وآلية عمل الفحص السريع، وزار قسم العناية المركزة للاطمئنان على المرضى والتجهيزات المتوفرة. ووجه الشكر والتقدير إلى الكوادر الإدارية والطبية كافة في خط الدفاع الأول من أطباء وتمريض ومسعفين ومساعدين وإداريين وأطقم عمل ميدانية في الصفوف الأولى، مثنياً على جهودهم الاستثنائية وتفانيهم في سبيل توفير الرعاية الصحية والحفاظ على صحة أفراد المجتمع وسلامتهم. مؤكداً أهمية إجراء الفحوصات اللازمة بشكل دوري للطواقم الطبية، مشيراَ إلى دورهم البارز والمؤثر في اجتياز أزمة كورونا.

وتفقد سير العمل بمشروع غرفة العمليات النموذجية المعيارية ذات المعايير العالمية والمعزولة بنظام الضغط الإيجابي، والتي تجمع أكثر من نظام وخاصية في الكهرباء والأنظمة الخاصة بالمعدات الطبية، حيث من المتوقع تسليم المشروع قبل نهاية هذا العام .

إجراءات فعالة ومدروسة

وأكد الدكتور العلماء حرص الوزارة على معاينة كفاءة خدمات الرعاية الصحية في جميع مرافقها والوقوف في الميدان مع الكوادر الإشرافية والطبية في خط الدفاع الأول، لرفع معنوياتهم والتأكيد على الدعم والمساندة لجهودهم وتضحياتهم التي صنعت الفارق في ارتفاع نسبة الشفاء بالدولة، بفضل توجيهات ودعم القيادة الرشيدة بالموارد والإمكانات وتسخير مقدرات الدولة عبر إجراءات استباقية فعالة ومدروسة لتوفير رعاية صحية متميزة لحماية صحة المجتمع من تداعيات الجائحة العالمية، لافتاً إلى أن النظام الصحي بالدولة أثبت كفاءته وقدرته على ابتكار الحلول الوقائية والعلاجية والاستجابة بفعالية، بناء على تقارير وشهادات من منظمة الصحة العالمية.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن تلاحم وتكاتف المواطنين والمقيمين وزيادة الوعي بأهمية الإلتزام بالإجراءات والتدابير الاحترازية التي وجهت بها الحكومة، أسهم بخفض نسبة الإصابات مؤخراً وتخفيف الضغط على خط الدفاع الأول. موضحاً أن الوزارة مستمرة بكل عزيمة وعمل دؤوب على

زيادة وتوسيع نطاق الفحوصات في مختلف المناطق، وبالتالي النجاح في الاكتشاف المبكر للإصابات وعزلها وحصر المخالطين لها. منوهاً إلى حرص الوزارة على مؤازرة المرضى والتضامن معهم وتوفير أفضل البروتوكولات العلاجية والدوائية وتقديم أفضل مستويات الرعاية الصحية للمرضى لمساعدتهم على التعافي بأقرب وقت.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز