محمد بن زايد: الإمارات تتضامن مع الأردن وترفض خطوة إسرائيل ضم أراضٍ فلسطينية

المصدر: أبوظبي - وام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق.. مقدراً دوره التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية بكل ما تمثله من أهمية للعرب كافة، مشدداً على رفض الإمارات القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.

اتصال

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وأخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة بحثا خلاله العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

خطوة

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وثمن سموه إحاطة أخيه الملك عبدالله بشأن هذه التطورات.. معرباً عن قلق دولة الإمارات الشديد تجاه الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تقف مع المملكة الأردنية الشقيقة وتتحرك ضمن الإجماع العربي بكل أدواتها السياسية والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم الأراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة.. مؤكداً سموه أهمية التواصل الأخوي والتنسيق المستمر لما فيه خير البلدين والأمة العربية جمعاء.

تدوينة

ودون سموه عبر «تويتر»: «أكدت لأخي الملك عبدالله الثاني خلال اتصال هاتفي.. تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، ورفضنا القاطع لخطوة الاحتلال الإسرائيلي لضم أراضٍ فلسطينية بصورة غير قانونية.. نتحرك سياسياً ضمن الإجماع العربي ضد هذه الخطوة غير المشروعة».

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