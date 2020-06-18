أكاديمية الإعلام الجديد تستهدف إبراز نماذج إيجابية شبابية إماراتية وعربية

المصدر: دبي- البيان

تستهدف أكاديمية الإعلام الجديد المساهمة في إبراز نماذج إيجابية من الشباب الإماراتي والعربي، متفاعلة مع القضايا المجتمعية العالمية، وتكون مهمتها بناء جسور للتواصل مع العالم، وفقاً لراشد العوضي، الذي تقرر تعيينه مديراً تنفيذياً لأكاديمية الإعلام الجديد، المؤسسة الأكاديمية الأولى من نوعها في المنطقة، التي تستهدف تأهيل وبناء قدرات كوادر عربية قادرة على قيادة قطاع الإعلام الرقمي سريع النمو إقليمياً وعالمياً.

وكان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، افتتح، أول من أمس، الأكاديمية، التي تستهدف تجهيز أجيال جديدة من المتخصصين في الإعلام الجديد، والانتقال بالكوادر الوطنية لمستوى احترافي جديد على وسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تأهيل وبناء قدرات خبراء ومديري التواصل في المؤسسات الحكومية والخاصة، وكذلك تدريب وإعداد مؤثرين جدد على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل احترافي، وذلك عبر مجموعة واسعة من البرامج والمساقات العلمية في مجال الإعلام الرقمي باستخدام تقنيات التعليم عن بعد، وبالاستعانة بمجموعة من ألمع العقول العالمية المختصة بهذا المجال من أكاديميين وخبراء ومؤثرين، يحظون بمكانة وشهرة دولية واسعة، بالإضافة إلى ممثلين لأهم 4 شركات عالمية في مجال الإعلام الجديد، ضمن طاقمها التعليمي، وهذه الشركات هي: «فيسبوك» و«تويتر» و«لينكد إن» و«غوغل».

وأكد العوضي أن الأكاديمية ستعمل من خلال مساقاتها وبرامجها المبتكرة على تعزيز قدرات وإمكانات المؤثرين على مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل توفير محتوى هادف نافع للآخرين بالمعلومة الدقيقة، وناشر للأفكار والمبادرات المجتمعية والإنسانية التي يزخر بها الوطن، كما أن الأكاديمية ستؤدي دوراً مهماً في خلق فرص العمل، وتوفير مسار مهني محترف لمنتسبيها، من خلال تطوير المهارات، وتشجيع الاستثمارات العامة والخاصة في قطاع المعرفة والتكنولوجيا.

خبرات

ويمتلك العوضي أكثر من 18 عاماً من الخبرة في التسويق والاتصال، تولى خلالها العديد من المناصب رفيعة المستوى في شركات متعددة الجنسيات في الشرق الأوسط، بالإضافة إلى الهيئات الحكومية الإماراتية. وقبل تعيينه مديراً تنفيذياً لأكاديمية الإعلام الجديد، تولى العوضي منصب نائب الرئيس الأول للتسويق والاتصال في مركز دبي المالي العالمي، حيث قاد عمليات التحول نحو اعتماد الوسائط الرقمية، وتسويق المحتوى.

وقبل ذلك، قام العوضي بتأسيس وإدارة شركة استشارية رقمية متخصصة في إنتاج محتوى واقعي لوسائل التواصل الاجتماعي، مع اهتمام خاص بالموضوعات التي تركز على الثقافة العربية.

وفي فترة سابقة، شارك العوضي شقيقه محمد في تأسيس إنتاج، وإخراج، واستضافة برنامج السفر الاجتماعي الحائز على الجوائز «بيتا بلانيت»، أول برنامج تلفزيوني اجتماعي متنوع الإطلاق في العالم.

وفي عام 2009، أصبح العوضي أول موظف حكومي إماراتي، يفوز بجائزة أفضل موظف اتصال للعام، من جمعية العلاقات العامة في الشرق الأوسط، وفي فبراير 2020 تم انتخابه للانضمام إلى المجلس التنفيذي.

وخلال احتفالات اليوم الوطني الأربعين لدولة الإمارات، تم اختيار العوضي كونه واحداً من الإماراتيين الـ 40 الأكثر تأثيراً تحت سن 40، وبرز اسمه ضمن قائمة فوربس لأفضل 50 شخصية من المؤثرين المتخصصين في التسويق والاتصال في الشرق الأوسط لعام 2020.

ويحمل العوضي درجة بكالوريوس إدارة الأعمال في التسويق من جامعة هيوستن في تكساس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وتضم الهيئة التدريسية والتدريبية لأكاديمية الإعلام الجديد مجموعة من أبرز الأسماء العالمية المرتبطة بمؤسسات تعليمية دولية كبرى وعلامات تجارية رائدة، ومن ضمن قائمة المدرّسين الرئيسيين في الأكاديمية كل من البروفيسور مات بيلي، الذي يعد من أشهر خبراء الإعلام الرقمي حول العالم، ويقوم بتدريس الإعلام والتسويق الرقمي في جامعة ديوك الأمريكية، وكذلك البروفيسور جوان بابلو سانشيز وهو أستاذ في رابع أعلى برنامج ماجستير تصنيفاً في العالم.

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تبدأ الأكاديمية مسيرتها التعليمية رسمياً في 7 يوليو 2020، بمجموعة مختارة من البرامج التعليمية وبنظام «التعليم عن بعد»، الذي يوفر الوقت والجهد على المنتسبين للأكاديمية، وخصوصاً من الموظفين أو غير المتفرغين، وكذلك يتيح الفرصة أمام الراغبين من خارج دولة الإمارات في الانتساب للأكاديمية، والاستفادة من برامجها التعليمية المبتكرة.

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