الإمارات تدعم المنظمة البحرية الدولية لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع

المصدر: (أبوظبي ـ وام)

تواصل دولة الإمارات العربية المتحدة العمل وحث الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية «IMO» على اتخاذ مزيد من الإجراءات في السنوات المقبلة لتعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع البحري والمساهمة في دعم قرار الجمعية من جهة، وكذلك تحقيق الهدف الخامس من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.

يأتي ذلك دعماً لشعار المنظمة المعتمد في عام 2019 «تمكين المرأة في المجتمع البحري» وكذلك استكمالاً للقرار A.1147 31 الذي شاركت دولة الإمارات في إعداده العام الماضي وتم اعتماده من جمعية المنظمة البحرية الدولية بعنوان «الحفاظ على إرث الشعار البحري العالمي لعام 2019 وتحقيق بيئة عمل خالية من المعوقات للمرأة في القطاع البحري».

إلى ذلك، شارك محمد خميس الكعبي، الممثل الدائم للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في عدة اجتماعات مرئية «عن بعد» لوضع التصور الأولي لتحقيق الهدف المنشود من هذا القرار حيث تم الاتفاق من حيث المبدأ، على إعداد خارطة للطريق تتضمن مقترحاً لتأسيس شبكة تواصل مفتوحة العضوية لجميع الدول الأعضاء والمراقبين في المنظمة لتكون ملتقى ومنصة اتصال من أجل تبادل الأفكار والمعلومات.

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