محمد بن زايد وملك الأردن يبحثان هاتفياً علاقات البلدين والمستجدات الإقليمية

المصدر: وام

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأخوه الملك عبدالله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة، أمس - خلال اتصال هاتفي - العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل دعمها وتنميتها على المستويات كافة، إضافة إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاتصال التطورات الإقليمية، خاصة خطوة الحكومة الإسرائيلية بضم أراض فلسطينية بصورة غير قانونية ومخالفة للقرارات الدولية، مما يقوض فرص السلام في منطقة الشرق الأوسط.

وثمن سموه إحاطة أخيه الملك عبدالله بشأن هذه التطورات، معربا عن قلق دولة الإمارات الشديد تجاه الخطوة الإسرائيلية المتوقعة.

كما أكد سموه تضامن دولة الإمارات الكامل مع الأردن الشقيق، مقدراً دوره التاريخي في مساندة القضية الفلسطينية بكل ما تمثله من أهمية للعرب كافة.

وقال سموه إن دولة الإمارات تقف مع المملكة الأردنية الشقيقة وتتحرك ضمن الإجماع العربي بكل أدواتها السياسية والدبلوماسية للتحذير من خطورة قرار ضم الأراضي الفلسطينية وتداعياته المتوقعة، مؤكداً سموه أهمية التواصل الأخوي والتنسيق المستمر لما فيه خير البلدين والأمة العربية جمعاء.

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