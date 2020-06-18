تعرف على الدول التي يمكن السفر إليها من الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت الامارات أمس عن تفاصيل إجراءات السفر للمواطنين والمقيمين، حيث واعتباراً من الثلاثاء المقبل سيسمح لفئات محددة من المواطنين والمقيمين بالسفر إلى وجهات محددة وفق اشتراطات وإجراءات في ضوء الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية التي تتخذها الإمارات في مواجهة «كوفيد 19».

ووضعت دولة الامارات جملة من الاشتراطات والإجراءات للراغبين في السفر للخارج تخضع للتحديث والمراجعة الدورية، وبموجب تلك الإجراءات تم تقسيم الدول إلى ثلاث فئات كما يلي:

فئة منخفضة الخطورة .. يسمح للمواطنين والمقيمين بالسفر إليها

فئة متوسطة الخطورة .. يسمح لفئة محددة من المواطنين بالسفر إليها في الحالات الطارئة (علاج ـ صلة قرابة من الدرجة الأولى ــ بعثات عسكرية ودبلوماسية ورسمية)

فئة عالية الخطورة .. لا يسمح بالسفر إليها نهائياً

وتاليا الدول منخفضة الخطورة التي يسمح بالسفر إليها وهي باللون الأخضر أو التي يسمح للمواطنين بالسفر إليها وفق شروط معينة باللون البرتقالي

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