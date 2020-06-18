الشيخة فاطمة:التعاون بين الجهات عامل أساسي لريادة الإمارات في الخدمة المجتمعية

المصدر: أبوظبي- وام

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية،«أم الإمارات» أن تحقيق التعاون المشترك، وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين الجهات، هو عامل أساسي لريادة دولة الإمارات في مجال الخدمة المجتمعية.

وقالت سموها في كلمة لها، شكرت من خلالها الجهات المشاركة في «بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة»: «سنحصد قريباً ثمار التعاون الوثيق بين الجهات الرائدة والمساهمة في بوابة الاستشارات الموحدة، والتي عملت بجد لضمان جودة حياة آمنة».

وعقد أمس اجتماع عن بعد، بين ممثلي الجهات المشاركة في تنفيذ مشروع «بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة»، تم خلاله مناقشة أبرز مخرجات الاجتماع السابق لفريق عمل بوابة الاستشارات الموحدة، والتطرق إلى أبرز التوصيات، وهي اللجان الفرعية للتصنيفات الفرعية، واعتماد واجهة المستخدم لتقديم طلبات الاستشارات، إضافة إلى اعتماد التحديث الخاص بإغلاق الطلب، ومراجعة مسودة SLA، واعتماد أوقات عمل الاستشاريين.

يذكر أنه تم عقد اجتماع يوم الأربعاء الماضي، بحضور مديري الجهات المشاركة في «بوابة الاستشارات الأسرية الموحدة» وفرق عملهم، برئاسة نورة السويدي مديرة الاتحاد النسائي العام، لمناقشة الخطط المستقبلية لاستشراف التنمية الاجتماعية بدولة الإمارات.

وقد حضر الاجتماع مسؤولون من الجهات المعنية التالية: مكتب رئاسة مجلس الوزراء، وهيئة تنمية المجتمع بدبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ووزارة تنمية المجتمع وفريق عملها، وشرطة أبوظبي، وإدارة التوجيه الأسري بدائرة القضاء وفريق عملها، ووزارة العدل، ووزارة الداخلية، وإدارة مراكز التنمية الأسرية بالشارقة، ومركز أبوظبي لإيواء النساء والأطفال.

تكامل الأدوار

وأكدت معالي حصة بنت عيسى بو حميد وزيرة تنمية المجتمع، أن بوابة الاستشارات الموحدة، والتي أتت بتوجيهات سامية من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بإنشائها على مستوى الدولة، تؤطر بُعد نظر القيادة في تحقيق الاستقرار الأسري والتلاحم المجتمعي، على أساس الاستعداد لما سيكون، واستباق الأحداث، وتعزيز تكامل الأدوار والمهام، وتوحيد جهود المؤسسات على مستوى الإمارات، لبناء مجتمع مستقر ومتلاحم، تحت مظلة السعادة، وبأفق الريادة الذي تنشده قيادة دولة الإمارات لمستقبل الوطن.

وأشارت إلى حرص الوزارة على الانضمام إلى البوابة، وتقديم كامل خبراتها وتجاربها، في سياق تبادل المعرفة وتكامل الأدوار، لما يحقق الصالح العام المنشود في استقرار الأسرة وتلبية متطلباتها، لافتة إلى أن بوابة الاستشارات الموحدة، تفتح المجال أمام الاستفادة من الموارد والكفاءات الوطنية الاستثنائية، لتعزيز الواقع وتصميم مستقبل مشرق، يوافق الرؤية الوطنية والحكومية للخمسين عاماً المقبلة. ولفتت إلى خدمات أسرية نوعية، تتبناها الوزارة في إطار دعم الأسرة وتعزيز تماسكها، مثل مبادرة «تآلف» للاستشارات الأسرية، التي تتبناها الوزارة بــ 4 قنوات تفاعلية، تتيح لجميع فئات المجتمع، الحصول على استشارات أسرية مجانية عبر البريد الإلكتروني والاتصال الهاتفي «الخط الساخن»، والاتصال المرئي، وعبر إنستغرام الوزارة، بخاصية البث المباشر أسبوعياً.

خطط

من جهتها، أكدت معالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء، أن توجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك ومتابعتها الدائمة، دعمت النجاح الكبير الذي حققته الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية، المعنية بتمكين وريادة المرأة، وقادت إلى إنجاز العديد من المبادرات والمشاريع الداعمة للمرأة والأسرة الإماراتية، في مختلف المجالات.

وقالت إن توجيه سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، بإطلاق بوابة الاستشارات الموحدة، لتمثل ركيزة للتنمية، وترسيخ التلاحم المجتمعي والأسري في دولة الإمارات، عبر منصة متكاملة للخدمات الاستشارية، يعكس نهج قيادة الدولة، التي تضع المجتمع وجودة حياته في قمة أولويات العمل الحكومي.

وأضافت أن إطلاق المنصة ضمن مخرجات الدفعة الخامسة للمسرعات الحكومية، التي ينسق أعمالها مكتب رئاسة مجلس الوزراء، بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، يأتي ترجمة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، بتسريع تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة، ويشكل إنجازاً جديداً، وإضافة نوعية لجهود ومبادرات حكومة دولة الإمارات، الهادفة لتحقيق أهداف الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021، بتعزيز التلاحم الأسري والمجتمعي.

وأشارت وزيرة الدولة للسعادة وجودة الحياة، إلى أهمية بوابة الاستشارات الموحدة، في تعزيز الصحة النفسية لأفراد المجتمع عموماً، وللمرأة خصوصاً، من خلال ما تقدمه من استشارات متخصصة، تهدف إلى تعزيز التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي، وبناء العلاقات الإيجابية بين أفراد الأسرة الواحدة، مثمنة جهود الجهات المشاركة في الدفعة الخامسة للمسرعات، وإنجازاتها التي تجسدت في إطلاق البوابة، وإنجاز العديد من المشاريع الداعمة، لتمكين وريادة المرأة في الدولة.

وأكدت عهود الرومي، أهمية دور المسرعات الحكومية في تحقيق التكامل بين الجهات الاتحادية والمحلية، والقطاعين الخاص والأكاديمي، وتعزيز العمل بروح الفريق الواحد، لابتكار حلول للتحديات، وتحقيق الإنجازات والأهداف خلال فترات زمنية قصيرة، ما يسهم بتطوير آلية العمل، وتحسين مستوى الكفاءة والأداء، وتسريع وتيرة الإنجاز، لتحقيق جودة حياة المجتمع.

جهود

وقدم أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بدبي، خلال الاجتماع، الشكر للاتحاد النسائي العام، على هذه الجهود الكبيرة، مؤكداً أن إطلاق البوابة هي الخطوة الأولى لخدمات أفضل، برؤية بعيدة المدى. وتقدمت شيخة المنصوري المدير العام بالإنابة لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، بالشكر للجميع، وعلى رأسهم الاتحاد النسائي العام، ولسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، على جهودها المستمرة في إطلاق المبادرات النوعية والمتميزة، لتحسين أوضاع الأسرة، وخدمة المجتمع بشكل عام.

واستعرض فريق عمل مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، مقترحات الخطط المستقبلية للمؤسسة، لتطوير الخدمات النوعية التي تقدمها عبر بوابة الاستشارات الموحدة.

من جانبه، ثمن ناصر إسماعيل، الوكيل المساعد لقطاع الرعاية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، الجهود المبذولة في المشروع، وأهمية وجود منصة موحدة لجميع الخدمات الاستشارية.

ووجهت هدى الهاشمي، مكتب رئاسة مجلس الوزراء، الشكر للاتحاد النسائي العام، على جهودهم في قيادة الدفعة الخامسة من المسرعات الحكومية المعنية بالمرأة، لافتة إلى أن بوابة الاستشارات الأسرية، هي إحدى مقترحات خطط الاستدامة، وهي بداية مبتكرة، تدعم رؤية الدولة للاستعداد للخمسين، ونحن على أتم الاستعداد لتقديم الدعم اللازم.

شكر

وقدمت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، الشكر والتقدير إلى مجلس الوزراء، ومعالي محمد بن عبد الله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للسعادة وجودة الحياة، على ما قد قدماه من دعم لفرق عمل الاتحاد النسائي العام.

وتم خلال الاجتماع، استعراض أبرز خصائص البوابة وخدماتها، والتي تتضمن: الاستشارات النصية الفورية، والاستشارات مع تحديد الجهة الاستشارية، والاستشارات المرئية، مع تحديد موعد الاستشارة، حيث إن الخدمة متوفرة لجميع أفراد المجتمع، عبر تنزيل تطبيق بوابة الاستشارات الأسرية المتوفر على متاجر الآبل والأندرود.

من ناحيته، ثمّن اللواء مكتوم علي الشريفي مدير عام شرطة أبوظبي، اهتمام ودعم سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك للأسرة، وتوفير كافة الممكنات التي تعزز استقرارها، وتحقق نجاحها في المجتمع.

وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي، بالمشاركة بدورها المجتمعي، وتعزيز الجانب الوقائي، للحد من المشكلات الأسرية، مع الاحتفاظ بخصوصية الأسر والأفراد، ودون تحويل تلك المشكلات إلى قضايا أو بلاغات، والإسهام في التقليل من التحديات التي قد تواجه الأسر وأفراد المجتمع المحلي.

توجهات

نقلت نورة خليفة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، خلال الاجتماع، تحيات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، إلى الحضور، وأثنت على جهود فريق العمل الاستثنائي القائم على مشروع بوابة الاستشارات الموحدة، والتي ترجمت رؤية القيادة الحكيمة في دولة الإمارات، في استشراف وصياغة مستقبل التنمية الاجتماعية المستدامة، والتوجهات المستقبلية لها، حيث إن سلامة الأسرة، هي الطريق الأكيد إلى سلامة المجتمع، وتوافر إدراك كامل بأن الأسرة لها الدور المحوري في تمكين المجتمع كله من التعامل الذكي والواعي مع التغيرات الاجتماعية والاقتصادية المتلاحقة، التي تشهدها الدولة والعالم.

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