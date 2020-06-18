«مواصفات» تشكل لجنة التسامح

المصدر: (أبوظبي - البيان )

اعتمد عبد الله عبد القادر المعيني، مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس «مواصفات»، تشكيل لجنة التسامح في الهيئة، برئاسة الدكتورة رحاب العامري، مدير إدارة الاعتماد الوطني، وعضوية 8 من الكفاءات الفنية والإدارية في الهيئة.

وأكد عبد الله عبد القادر المعيني، أن لجنة التسامح ستنفذ مبادراتها ضمن مسارات متوازية مع المبادرات الحكومية، لتغطية الأولويات المتعلقة بمواءمة التسامح مع سياسات العمل، والتوعية والتمكين، والتلاقي والمشاركة، كذلك آليات تحفيز العمل والأنشطة في المبادرة الوطنية، واستحداث آليات لقياس التسامح.

من جهتها، أكدت الدكتورة رحاب العامري، رئيس لجنة التسامح في هيئة المواصفات، أن فريق التسامح سيتولى مجموعة مهام أبرزها حوكمة مبادرات وأنشطة ترسيخ التسامح في الممارسات اليومية للموظفين وآليات العمل في الهيئة.

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