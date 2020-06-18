وزارة تنمية المجتمع تستهدف الجهات المعنية بالطفولة بورش توعوية «عن بُعد»

المصدر: دبي – البيان

استهدفت وزارة تنمية المجتمع الخبراء التربويين والاختصاصيين الاجتماعيين والنفسيين والمشرفين الإداريين، التابعين لهيئة الشارقة للتعليم الخاص، وكذا أولياء أمور طلبة المدارس بمبادرات توعوية وتثقيفية بقانون «وديمة» تتبناها إدارة الحماية الاجتماعية، وذلك في إطار مواصلة استراتيجية في تقديم الورش التوعوية الخاصة بحقوق الطفل «عن بُعد»، وذلك بغرض تمكين مختلف الجهات المعنية بالطفولة بالتطبيق السليم للقانون، خاصة في ظل ظروف الحجر المنزلي وإجراءات مكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

واستهدفت الورشة الأولى ذوي الاختصاص في هيئة الشارقة للتعليم الخاص، والتي عقدت «عن بُعد»، وتناولت القواعد والأحكام المنصوص عليها في القانون الاتحادي لحقوق الطفل «وديمة»، واللائحة التنفيذية خاصته، وذلك في إطار نشر وتعميم ثقافة حقوق الطفل.

وقالت إيمان حارب مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، إن الورش التوعوية التي تنفذها الوزارة «عن بعد» تركز على مجموعة محاور، أبرزها إجراءات حمـاية حقـوق الطفل والوسائل المناسبة لتنفيذها، والتعريف بمسؤوليات الجهات المطبقة لقانون وديمة، وبيان طـرق الـتدخـل المبـكر للـحـد من عوامل الخطر وآثارها على الطفل وأسرته، إضافة إلى تعزيز تكاملية الشراكة الإيجابية بين الجهات الحكومية من جهة والأسرة والمجتمع من جهة أخرى.

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