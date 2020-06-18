برتوكول تنظيم السفر لمواطني ومقيمي الإمارات

يهدف برتوكول تنظيم السفر لمواطني ومقيمي دولة الإمارات إلى تنظيم سفر المواطنين والمقيمين إلى الخارج ووضع الإجراءات المطلوبة لضمان سلامة المجتمع بحيث توازن ما بين السيطرة على انتشار الجائحة وفتح المجال للسفر بشكل تدريجي.

أولا ــ منهجية تصنيف الدول:

تم تصنيف الدول بحسب معادلة ومؤشرات وضعت من قبل فريق مشكل من الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون والفريق التقني لمكافحة الجائحات وجامعة محمد بن راشد وجامعة الإمارات للطيران.

بناء عليه تم تصنيف الدول الى ثلاث مجموعات: (ملحق رقم 1)

المجموعة رقم أ: الدول ذات الخطورة المنخفضة والتي ليس عليها أي قيود للسفر. (أخضر)

المجموعة رقم ب: الدول ذات الخطورة المتوسطة والمسموح بالسفر اليها لفئات معينة من المسافرين وللسفر الضروري. (برتقالي). (جدول الفئات في الملحق 2)

ملاحظة رقم 1: لا يسمح للسفر لأي دولة خارج المجموعات أ و ب بدون تصريح مسبق.

ملاحظة رقم 2 : سيقوم الفريق التقني لمكافحة الجائحات مع الهيئة العامة للطيران المدني بمراجعة تقييم تصنيف الدول دوريا.

ملاحظة رقم 3: يمنع سفر من تزيد أعمارهم على سبعين سنة والمصابين بأمراض مزمنة.

ثانيا: الإجراءات والشروط التي يجب إتباعها لكل فئة من فئات المسافرين:

قبل مغادرة دولة الإمارات العربية المتحدة:

يجب على مواطني دولة الإمارات تسجيل بياناتهم في خدمة تواجدي التابعة لوزارة الخارجية والتعاون الدولي.

يجب على مواطني دولة الإمارات التأكد من حيازتهم على تأمين دولي يغطي الدولة المتجهين اليها.

يجب على المقيمين تقديم طلب تصريح دخول عن طريق الهيئة الاتحادية للجنسية والهجرة.

يجب على المسافر التأكد من متطلبات واشتراطات الدولة التي سيسافر اليها من تدابير احترازية لفيروس كوفيد 19 ( مثل الفحص المخبري PCR قبل السفر ب 48 ساعة ويسمح بالسفر في حال كانت نتيجة الفحص سلبية وثبت من خلال تطبيق الحصن، التأمين الصحي، الحجر الصحي، برنامج التتبع وغيرها).

يجب على المسافر اتباع أحدث الإرشادات الاتحادية والمحلية الخاصة يكوفيد- 19 والإرشادات الخاصة بالمطارات و شركات الطيران .

تعبئة نموذج الإفصاح عن الحالة الصحية للمسافر ويلتزم من خلالها بالحجر الصحي عند العودة وعدم السفر الى أي بلد أخر

يجب إجراء الفحص الحراري في مطار المغادرة بحيث إن الشخص الذي تكون درجة حرارته مرتفعة (أكثر من 37.8) أو يعاني من أعراض تنفسية يتم نقله الى مكان العزل المحدد في المطار وفي حالة الاشتباه بإصابته بكوفيد - 19 يمنع من السفر وتبلغ الجهات الصحية في الدولة.

عند الوصول إلي الوجهة المنشودة:

يجب على المسافر اتباع الإرشادات المحلية بما فيها بيانات الاتصال بالمستشفيات والمراكز الصحية لكوفيد- 19.

يجب على المسافر المراقبة الذاتية (بما فيهم المرافقين) لأعراض الكوفيد- 19.

يجب على المسافر إبلاغ سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة عن أي أعراض متوافقة مع الكوفيد- 19 (لمواطني دولة الإمارات فقط).

يجب على سفارات الدولة إبلاغ وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عن الحالات المؤكدة لكوفيد – 19 (لمواطني دولة الإمارات المتواجدين بالخارج) .

عند العودة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة:

يجب على المسافر اتباع أحدث الإرشادات الاتحادية والمحلية الخاصة يكوفيد- 19 والإرشادات الخاصة بالمطارات وشركات الطيران.

يجب على المسافر ت تنزيل وتفعيل برامج التتبع (تطبيق الحصن) التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع.

يشترط فحص العائد من السفر مخبرياً عند رجوعه الى الدولة في الحالات التالية:

عند ظهور أي أعراض تنفسية أو حمى أو أعراض الكوفيد- 19

أو عند مخالطته لحالات إيجابية

يلتزم المسافر القادم من دولة من المجموعة أ بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بالإضافة الى إجراء الفحص المخبري الـ PCR خلال 48 ساعة من دخوله الى الدولة. (حسب الدليل الوطني لإجراءات العزل والحجر الصحي).

كما يطبق نفس الإجراء على القادم من دولة من المجموعة ب إذا كان من العاملين في القطاع الصحي والعسكري والطيران والطاقة والفئات الأخرى بما فيها رجال الأعمال بعد الحصول على موافقة السلطات الأمنية والصحية.

يلتزم المسافر القادم من دولة من المجموعة ب بالحجر المنزلي لمدة 14 يوماً (حسب الدليل الوطني لإجراءات العزل والحجر الصحي).

في حالة عدم إمكانية الحجر المنزلي، يجب على المسافر أن يعزل نفسه في الفندق (على نفقته الخاصة).

قد يطبق على العائدين من بعض الدول من المجموعة ب إجراءات إضافية مختلفة بناء على ما تراه السلطات الأمنية الصحية.

تقديم مستند تفاصيل السفر معبأ مسبقا وتقديم نمازج الإفصاح عن الحالة الصحية مع ارفاق وثائق الهوية عند موظفي الهجرة والجوازات.

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