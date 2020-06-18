بلدية دبي تفوز بجائزة أفضل ممارسات الاستدامة والحوكمة العالمية

المصدر: دبي - وائل نعيم

فازت بلدية دبي بالمركز الأول بجائزة الجيل الثالث لأفضل الممارسات في الاستدامة والحوكمة العالمية الرشيدة عن فئة أفضل مبادرة قطاع عام.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان»: «تُضاف هذه الجائزة المهمة إلى سلسلة الجوائز التي حصدتها بلدية دبي في مختلف القطاعات والمجالات، حيث تسعى الدائرة من خلال مشاركتها وحصدها لهذه الجوائز إلى تجسيد قيم التنافسية والتميز، وذلك عن طريق تطبيق أحدث الاستراتيجيات الفعّالة في مجال العمل البلدي، بالإضافة إلى الحرص على تعزيز مفاهيم الابتكار لدى جميع العاملين في الدائرة ودعم الأفكار الإبداعية، والتي من شأنها المساهمة في تحقيق التنمية الشاملة في شتى المجالات».

وأوضح أن المشروع يأتي في إطار مواصفات خاصة تم إعدادها من قبل بلدية دبي متمثلة بإدارة مختبر دبي المركزي، وذلك بعد المقارنة مع أفضل الممارسات العالمية، ويشمل عملية تقييم هذه المنتجات التدقيق الشامل لأنظمة الجودة في هذه المصانع المنتجة لمثل هذه المواد، وأيضاً سحب عينات لاختبارها في مختبرات مستقلة معتمدة لغرض تقييمها ومنحها شهادة «علامة المطابقة» بعد نجاح جميع الاختبارات وإغلاق كافة حالات عدم المطابقة من قبل المصانع محل التقييم.

الجيل الثالث

وأضاف: «تعزز جوائز الجيل الثالث الحوكمة الرشيدة والالتزام بالرفاهية الاجتماعية من خلال الاعتراف بالجهود التي يبذلها الأفراد والحكومات والشركات والمنظمات غير الحكومية في ممارسة مبادئ الحكم الرشيد في أدائهم، والاعتراف بتنفيذ الممارسات والبرامج والمشاريع المبتكرة التي تعزز قضية الحكم الرشيد والشفافية والمسؤولية الاجتماعية».

ومن جهته قال المهندس أمين أحمد أمين، مدير مختبر دبي المركزي: «تم توزيع جوائز سنة 2020 من خلال تطبيقات التواصل الإلكتروني بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد»، لافتاً إلى أن قسم تقييم المطابقة للمنتجات في مختبر دبي المركزي حقق المركز الأول في الفئة المذكورة عن مشروع «منح شهادة /‏‏ علامة المطابقة للمواد قليلة الانبعاث الأصباغ والدهانات والمواد اللاصقة طبقاً لمتطلبات نظام سعفات للمباني الخضراء».

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