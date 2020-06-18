صفر إصابات بـ«كورونا» في المؤسسات العقابية لشرطة دبي

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي، خلو الإدارة بموظفيها وبنزلاء المؤسسات العقابية من أي إصابة بفيروس «كورونا»، حيث تم إجراء فحص لكافة النزلاء بشكل سريع بالتعاون مع هيئة الصحة في دبي ووصل عدد العينات اليومية لأكثر من 1000 عينة، وذلك بهدف التأكد من عدم وجود حالات مصابة، منوهاً إلى أنه تم إلغاء الزيارات واستبدالها ببرنامج «سكايب بزنس» والذي يوفر تقنية الفيديو لتواصل النزلاء مع ذويهم من مختلف أنحاء العالم.

وقال العميد الشمالي لـ«البيان»: «إن شرطة دبي حرصت على التحرك سريعاً وبخطوات استباقية مدروسة لمنع وجود حالات مصابة بفيروس كورونا بين نزلاء المؤسسات العقابية والتي بدأت فعلياً منذ منتصف فبراير الماضي، حيث تم اتخاذ الإجراءات اللازمة وكان أبرزها إجراء فحص سريع لكافة النزلاء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من تعقيم المكان والعنابر والورشة والمكاتب وكافة مرافق الإدارة، كما تم بث محاضرات توعوية بلغات مختلفة لتوعية النزلاء بالأمر، وكذلك تم توفير جهاز تعقيم في لتعقيم الموظفين والعاملين في الإدارة والتأكد من ارتداء الكمامات والقفازات، ومنع التجمعات، حيث تم جدولة مواعيد عمل الورشة لتستوعب 30% فقط من النزلاء».

وأفاد العميد الشمالي أنه تم الإفراج عن أعداد كبيرة من النزلاء أصحاب القضايا البسيطة، وذلك بالتعاون مع النيابة العامة في دبي، كما تم الإفراج عن 815 نزيلاً في العفو عن المحكومين الذي تقوم به الإدارة، وتم التوقف عن نقل النزلاء للنيابة واستبدال ذلك بالتحقيق عن بعد باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، والبدء في تطبيق نظام التقاضي عن بُعد بدلاً من نقل النزلاء للمحاكمة أمام القضاة، علاوة على وقف نقل النزلاء والنزيلات للكاتب العدل حضورياً وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة «عن بعد»، بما يحقق مبدأ التباعد المكاني والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن حكومة دبي في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة تحمي الجميع من الإصابة بفيروس «كورونا».

ولفت العميد الشمالي إلى أنه تم توفير 24 جهازاً لفحص درجات الحرارة للموظفين والنزلاء على مدار الساعة، كما تم جدولة مواعيد استخدام المطعم وبدلاً من تواجد 4 أشخاص على طاولة واحدة يسمح بتواجد شخص واحد على كل طاولة، وكذلك تم اعتماد الأطباق وأدوات الطعام ذات الاستخدام لمرة واحدة، كما تم اعتماد عازل كامل للوجه للموظفين وعمال النظافة، وفيما يتعلق بالحالات الصحية التي تحتاج إلى علاج تم تفعيل العيادة الافتراضية، كما تم منح الموظفين من كبار السن والحوامل وأصحاب الأمراض المزمنة فرصة العمل «عن بعد» حفاظاً على سلامتهم.x وبين أنه لم تظهر أي أعراض لفيروس «كورونا» على أي من النزلاء.

وأكد العميد الشمالي أن الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية في شرطة دبي قامت بتجهيز أماكن للحجر الصحي لاستخدامها إذا اقتضت الحاجة.

وأشار العميد الشمالي إلى أنه تم توفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم عبر الأجهزة الإلكترونية، بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي في شرطة دبي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز