86 ألف تحميل للعبة شرطة دبي «حقوقي ومسؤولياتي»

المصدر: دبي - البيان

كشف العميد عارف أهلي، مدير إدارة حماية الطفل والمرأة في الإدارة العامة لحقوق الإنسان في شرطة دبي، أن: «عدد مرات تحميل اللعبة الذكية «حقوقي ومسؤولياتي»، والتي أطلقتها الإدارة العام الماضي لتوعية الأطفال بحقوقهم وواجباتهم وفق أساليب ترفيهية وتربوية حديثة، بلغ 86 ألفاً و610 مرات، وذلك عبر متجري «أبل ستور» و«غوغل بلاي».

وبيّن أن التطبيق الذكي يتوجه للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و14 عاماً، بقصد توعيتهم بحقوقهم التي كفلها لهم القانون، وواجباتهم وفق أساليب ترفيهية وتربوية شيّقة، ترفع من مستوى إدراكهم بطريقة ابتكارية ونوعية.

وأكد العميد أهلي، أن: «شرطة دبي تبذل جهوداً حثيثة لتعزيز الأمن والأمان في مجتمع إمارة دبي، وكفل حقوق الأفراد القانونية والإنسانية، لاسيما فئة الأطفال، الفئة المستضعفة التي تحتاج للمساعدة، ولمن يكفل حقوقها وحريتها، ولمن يحميها من الاستغلال والعنف، ومن هنا استدعت الحاجة إلى تنفيذ برامج تدريبية وتوعوية تعزز من البيئة المحيطة التي يعيش بها الطفل، وإطلاق مبادرات تعزز حقوق هذه الفئة وتوفر وسائل حماية لهم، وترصد الانتهاكات التي قد يتعرضون لها».

وأشار إلى أن التطبيق يعد الأول من نوعه على مستوى الدولة والذي يخاطب الأطفال بطريقة مبتكرة تتناسب مع أعمارهم الصغيرة، ووفق أسلوب مبسط ممتع يشجعهم على إدراك حقوقهم، ومن هنا جاءت لعبة «حقوقي ومسؤولياتي» لتكون وجهة ترفيهية تفاعلية يمكن تحميلها على متجري «أبل ستور» و«جوجل بلاي»، لافتاً إلى أن التطبيق يحوي 4 أنواع من الألعاب الترفيهية المتنوعة، و3 عوالم شيّقة، وأكثر من 100 مرحلة ممتعة.

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